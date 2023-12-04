Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες, του Tiago Rodrigues στη Στέγη

Τα μέλη μιας οικογένειας στη νότια Πορτογαλία έχουν την παράδοξη παράδοση, μία φορά τον χρόνο, να εγκαταλείπουν την κανονική ζωή τους για να σκοτώσουν έναν φασίστα. Το δυστοπικό θεατρικό έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Tiago Rodrigues, με τίτλο «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες», που παρουσιάζεται, 4-8 Δεκεμβρίου 2023, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θίγει το φλέγον θέμα της εποχής: Τι σημαίνει φασισμός; * Κατάλληλο για 16+ ετών.

Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:30

5-38€

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα

Julia Fischer και Yulianna Avdeeva στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δύο σολίστ με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική δωματίου, τη βιολονίστα Julia Fischer και την πιανίστα Yulianna Avdeeva υποδέχεται το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μουσική «συνάντηση κορυφής» με μαγευτικές συνθέσεις για σόλο βιολί καθώς και για βιολί και πιάνο, ερμηνευμένες ιδανικά από δύο κορυφαίες σολίστ που βρίσκονται στο απόγειο της καλλιτεχνικής τους ακμής. Στο πρόγραμμά τους, η Σονάτα για βιολί και πιάνο αρ. 1 σε ρε μείζονα του Ludwig van Beethoven, η Σονάτα για βιολί και πιάνο του Aram Khachaturian, το Andante, Οpus Posthumous του Eugène Ysaÿe και η Σονάτα για βιολί και πιάνο σε λα μείζονα του César Franck.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στις 20:30

14-35€

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Oμαδική εικαστική έκθεση «Δεν υπάρχει τίποτα πιο καλλιτεχνικό από το ν’ αγαπάς κάποιον» στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Το project #23 #24 Αποφθέγματα συνεχίζεται με την τέταρτη ομαδική εικαστική έκθεση στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου με θέμα τα λόγια του σπουδαίου Ολλανδού ζωγράφου Vincent Willem van Gogh.

Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης) στις 17:00 – 21:00, Σάββατο στις 12:00 – 16:00

Είσοδος ελεύθερη

Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφος, Κολωνάκι, Αθήνα, (Είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς)

