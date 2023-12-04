Την έντονη συγκίνηση από την αποχώρηση της Ντένης Κουβαράκου στο Gala της Παρασκευής διαδέχεται η έκπληξη από την είσοδο μίας νέας διαγωνιζόμενης, σήμερα στο My Style Rocks.

Η Μιμή Μακρή μπαίνει δυναμικά για να «δείξει στα κορίτσια πως ντύνονται»! Πώς θα διαχειριστούν την είσοδό της οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και τι βαθμολογίες θα λάβει στην πρώτη της πασαρέλα;

Δείτε το τρέιλερ

Οι εκπλήξεις όμως στο πρώτο επεισόδιο της εβδομάδας δε σταματούν αφού στο πλατό επιστρέφει και η Emilia Vodos! Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Στέλιος Κουδουνάρης και ο Δημήτρης Σκουλός υποδέχονται με χαρά την περσινή διαγωνιζόμενη η οποία επιμένει να κριθεί και από τη Σοφία Χατζηπαντελή! Τι βαθμολογία θα δώσει η κριτής στην Emilia;

Στο διαγωνιστικό μέρος του παιχνιδιού οι εντάσεις δεν αργούν να ξεσπάσουν όταν η Δώρα κρίνει το outfit της Διονυσίας. Οι ισχυρισμοί της πρώτης για συνεργασία της Διονυσίας με στιλίστα είναι η αφορμή για να ξεσπάσει μία νέα διαφωνία στο πλατό.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Μιμή Μακρή

Ηλικία: 41 ετών

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ζούσε και ζει από την μόδα αφού διατηρεί για τρίτη γενιά μια εταιρεία με plus size ρούχα. Πλέον σχεδιάζει και η ίδια ρούχα προσπαθώντας να τους δώσει ένα μοντέρνο twist. Για τη μόδα λέει ότι είναι τρόπος ζωής από τότε που θυμάται τον εαυτό της ενώ το στυλ της προσαρμόζεται στη διάθεσή της. Έχει εξαιρετικές σχέσεις με τις γυναίκες καθώς όλη της την ζωή δουλεύει μόνο με γυναίκες, ενώ περιγράφει τον εαυτό της ως εξωστρεφή αλλά με ιδιαιτερότητες. Στα αρνητικά της αναφέρει ότι είναι «ιδιαίτερα γκρινιάρα». Στο My Style Rocks έρχεται γιατί «θέλει να δείξει πως ντύνονται» και για να προβάλει την εταιρία της.

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.