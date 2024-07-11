«Οι Πανθέοι»: Το ηρωικό τέλος του Κίτσου - Δείτε το trailer

Οι ήρωες παίρνουν αποφάσεις με δραματικές συνέπειες και οι μοίρες όλων μπλέκονται με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Επικίνδυνα σχέδια με τραγική κατάληξη στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ,«Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η σύλληψη του Τέλη από την Γκεστάπο αναστατώνει τους φίλους και τους συντρόφους του που αναζητούν λύσεις για να τον σώσουν. Η Μάρμω και ο Κίτσος βοηθούν τη Ματούλα να διαφύγει εκτός Αθηνών. Ο Ανδρέας κάνει σαφείς τις προθέσεις του στη Σοφία ενώ ο Λουκάς, που φτάνει συντετριμμένος στην κλινική, του εξομολογείται το φόνο του Μαρμάρη. Η Νίνα φανερώνει στον Ανδρέα τον πραγματικό λόγο που η Μάρμω δεν του αποκάλυψε τον δεσμό της με τον Κίτσο. Η παρουσία του νόθου παιδιού του Στάθη ταράζει την Αλέκα που αναγκάζεται να πάρει μια σημαντική απόφαση για τη ζωή τους και τον γάμο τους. Η Βέτα φέρνει τον Φάνη προ των ευθυνών του για τις επανειλημμένες απιστίες του. Η Μιρέλλα, που επιστρέφει στο σπίτι του Ισίδωρου, πείθει τον Στέφανο να αλλάξει στάση προς τη Θάλεια. Ο Θωμάς δέχεται την απρόσμενη επίσκεψη της Κατερίνας που μοιάζει έτοιμη να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Κι ενώ ο Ανδρέας αποφασίζει να συγκρουστεί ευθέως με τη Χρυσοστόμη, ο Κίτσος θα βάλει σε εφαρμογή ένα επικίνδυνο σχέδιο για να σώσει τον Τέλη, ένα σχέδιο που θα έχει δραματικές συνέπειες…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

