Πέθανε ο τραγουδιστής Γιάννης Κατσάμπας που μαζί με τον αδερφό του Γιώργο για πολλά χρόνια έγραψαν τη δική τους ιστορία στη μουσική σκηνή της χώρας. Ο Γιάννης Κατσάμπας, ένας από τα δύο μέλη του γνωστού δίδυμου «Κατσαμπάκια», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών μόλις 4 μέρες πριν από τα γενέθλιά του.

Ο μεγαλύτερος από τα δύο αδέρφια, Γιάννης Κατσάμπας, γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 15 Ιουλίου 1941 και ο μικρότερος Γιώργος Κατσάμπας την 1η Ιανουαρίου 1944. Κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο το 1968 και ακολούθησαν δεκάδες άλλοι στη συνέχεια. Συνολικά ηχογράφησαν περισσότερους από 40 δίσκους με ελληνικό ρεπερτόριο καθώς και πέντε με λατινοαμερικάνικο.

Οι Αδελφοί Κατσάμπα (χαϊδευτικά “Τα Κατσαμπάκια”) ήταν αυτοδίδακτοι τραγουδιστές, συνθέτες και οργανοπαίκτες, με ειδικότητα την κιθάρα και το μπουζούκι. Αρκετά έργα τους είναι λάτιν δημιουργίες και με το μπρίο τους ξεσήκωναν το κοινό σε κάθε τους εμφάνιση.

Πήραν επίσης μέρος σε πολλές ταινίες του ελληνικού σινεμά με πρώτη την «Αλίκη στο ναυτικό» αλλά και στην αμερικανική παραγωγή «Ξεφάντωμα στο Μεξικό» (“Fun in Acapulco”, 1963), με πρωταγωνιστή τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Ενώ είχαν κάνει guest εμφανίσεις και σε πολλές ελληνικές σειρές, όπως το «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.