Χριστίνα Παππά: Γιατί δεν έκανε μήνυση σε αυτόν που της επιτέθηκε;

Θύμα επίθεσης έπεσε στη Γλυφάδα η Χριστίνα Παππά πριν από λίγες ημέρες και το δημοσιοποίησε κιόλας στα Social της, όμως, παρά τον τραυματισμό της και το σοκ τελικά δεν προχώρησε σε μήνυση.

Η ίδια μίλησε αναλυτικά για το περιστατικό στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Πώς είσαι μετά την επίθεση που δέχτηκες έξω από φαρμακείο της Γλυφάδας;

«Είμαι ακόμη σοκαρισμένη. Έμεινα πάνω από πέντε μέρες κλεισμένη στο σπίτι μου. Πονάνε ο αυχένας μου και η σπονδυλική μου στήλη ακόμη. Όσο και να τα έχω πει, πρέπει ν’ αλλάξουν κάποιοι νόμοι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να χρωστάς στην εφορία και να μπαίνεις φυλακή και κάποιος που δέρνει να κυκλοφορεί ελεύθερος στον δρόμο. Έχει παραγίνει το κακό τελευταία. Θα γίνουμε ζούγκλα στο τέλος».

-Τι έγινε ακριβώς μ’ αυτόν τον άντρα και γιατί σου επιτέθηκε;

«Μπήκα σε ένα φαρμακείο για να πάρω φάρμακα -με πολύ μεγάλο χώρο πάρκινγκ- και μπαίνει ένας μέσα στο φαρμακείο και άρχισε και έβριζε πολύ προσβλητικά για το αυτοκίνητο. Δεν τον είχα κλείσει, αλλά και αυτό να είχε συμβεί, ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που μου συμπεριφέρθηκε.

Βγαίνω έξω και του λέω: «Τώρα θα πάρω την αστυνομία ρε αλήτη»! Τότε πήρε φόρα και με πάτησε με το αυτοκίνητο, έπεσα πάνω στο καπό. Βγήκε έξω, με άρπαξε από τα χέρια και με πέταξε πάνω στο αυτοκίνητο.

Ήταν κάποια άτομα εκεί και μας χωρίσανε, περισσότερο οι γυναίκες. Μου ζητούσαν να ηρεμήσω. Πώς όμως; Με έναν άνθρωπο που με έχει βρίσει, με έχει χτυπήσει, με έχει πατήσει. Στο τέλος θα μας βρίζουν, θα μας χτυπάνε τις γυναίκες και αυτοί θα μένουν ατιμώρητοι».

-Τελικά όταν πήγες στο τμήμα, δεν του έκανες μήνυση;

«Εγώ δεν ήμουν μέσα μαζί του στο τμήμα, είχα τόσα νεύρα που δεν μπορούσα να τον βλέπω. Ήρθε ο γιος μου για να υποβάλουμε μήνυση, αλλά του είπε μια ιστορία ο κύριος αυτός, ότι έχει χάσει τη δουλειά του και έχει ένα παιδί άρρωστο με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Εκεί λύγισε το παιδί μου, όπως λύγισα κι εγώ.

Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, θυμώνω με τον εαυτό μου που μετά από ένα τέτοιο περιστατικό άφησα αυτόν τον κύριο ατιμώρητο. Ξαναλέω ότι θα πρέπει ν’ αλλάξουν οι νόμοι στην Ελλάδα. Κάποιος που είναι βίαιος και δέρνει, θα πρέπει ή να μπαίνει στη φυλακή ή να του επιβάλουν ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Πίστεψέ με, πιο πολύ θα τους πειράξει το χρηματικό πρόστιμο παρά η φυλακή. Ζήτησε συγγνώμη στο τέλος και ότι ήταν μετανιωμένος».

