Η Μπαχάρ, πλέον, πρέπει να ισορροπήσει δουλειά και οικογένεια. Δύσκολη εξίσωση, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τη σκληρότητα της Ρενγκίν και του Τιμούρ στο νοσοκομείο, και αντίστοιχα την απογοήτευση της κόρης της στο σπίτι. Δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να τα φέρει όλα εις πέρας. Με ποιο τίμημα όμως;





Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η πρώτη εφημερία της Μπαχάρ στο Γυναικολογικό Τμήμα της Δρ. Ρενγκίν πηγαίνει αρκετά καλά, όμως ο ασυγκράτητος συναισθηματισμός της την οδηγεί σε σύγκρουση μαζί της. Έτσι, η Δρ. Ρενγκίν ζητά από τον Τιμούρ να αναλάβει εκείνος την Μπαχάρ στο δικό του τμήμα. Το μέλλον της Μπαχάρ στο νοσοκομείο προμηνύεται δύσκολο, αλλά ευτυχώς έχει ακόμα την υποστήριξη του Δρ. Εβρέν.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Στο σπίτι, η Ουμάι, η κόρη της, βγάζει στην Μπαχάρ την απογοήτευσή της και τον θυμό της, επειδή δεν ήταν δίπλα της την ημέρα των γενεθλίων της. Οι δικαιολογίες της μητέρας της δεν την ικανοποιούν ενώ ταυτόχρονα η Μπαχάρ έχει να αντιμετωπίζει και τη Νεβρά που τη γεμίζει ενοχές για τον τρόπο που φέρεται στην Ουμάι.

Η Μπαχάρ περνά όμορφες στιγμές και διασκεδάζει σε μία νυχτερινή έξοδο με τους συναδέλφους της, όμως ο Τιμούρ δεν παραλείπει να την υποτιμά και να της υπενθυμίζει ότι η θέση της δεν είναι στο νοσοκομείο αλλά στο σπίτι με την οικογένειά της…

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet

Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun

Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ

Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan

Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

