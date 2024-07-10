Ο πόλεμος έχει αλλάξει τους ήρωες – πρώην φίλοι γίνονται εχθροί ενώ κάποιοι για να επιβιώσουν γίνονται αδίστακτοι. Όλα ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Δείτε το trailer:

Ο Ανδρέας, μετά τη σύλληψή του, οδηγείται στην Ασφάλεια, όπου κατηγορείται για προδοσία. Τα αδέρφια του, ακόμα και η Μάρμω, ψάχνουν τρόπο να τον βοηθήσουν, αλλά αν είναι κάτι που μπορεί να τον σώσει αυτή τη στιγμή, είναι μόνο η φήμη που αποκόμισε ο Κίτσος στο μέτωπο.

Την ίδια ώρα εκείνος μαζί με τον Τέλη προσπαθούν να σώσουν τη Ματούλα που έχει εγκλωβιστεί στο ξενοδοχείο. Ο Μαρμάρης και οι Γερμανοί την ψάχνουν ενώ ο Τέλης είναι αποφασισμένος να θυσιαστεί για να σώσει τους συντρόφους του.

Όλα ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί και η Νίνα είναι έτοιμη να πάρει την πολυπόθητη εκδίκηση, όμως ο Λουκάς είναι εκεί για να την αποτρέψει.

Κι όλα αυτά, ενώ ο Ανδρέας αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις με ανωτερότητα και συμβουλεύει τον Θωμά να ακολουθήσει το φωτεινό μονοπάτι του παππού του, την ίδια ώρα που η Σοφία προσδοκά να τον κερδίσει ξανά.

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Καθημερινά στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

