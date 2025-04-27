Ο δημοφιλής τραγουδιστής ΛΕΞ είχε ρόλο σχολιαστή στον τελικό του Copa del Rey.
Ο ίδιος σχολίασε, για λογαριασμό του Action 24, τον συναρπαστικό τελικό Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, για το Κύπελλο Ισπανίας.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής προσέφερε ατάκες όπως «έκανε...ντεκαπαζιά ο Γιαμάλ», «ο Κουρτουά βλέπει ακόμα τον Ράις στον ύπνο του», «θυμίζει Καρέτσα εδώ ο Γιαμάλ» και άλλες πολλές.
Δείτε βίντεο:
Πηγή: skai.gr
