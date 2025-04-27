Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Θύμισε Καρέτσα»: Οι καλύτερες ατάκες του ΛΕΞ στο Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης - Δείτε βίντεο

Ο τελικός του Κυπέλλου Ισπανίας πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, με μια έκπληξη στον σχολιασμό, καθώς τη μετάδοση συνόδευσε ο γνωστός ράπερ ΛΕΞ

ΛΕΞ

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ΛΕΞ είχε ρόλο σχολιαστή στον τελικό του Copa del Rey.

Ο ίδιος σχολίασε, για λογαριασμό του Action 24, τον συναρπαστικό τελικό Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, για το Κύπελλο Ισπανίας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής προσέφερε ατάκες όπως «έκανε...ντεκαπαζιά ο Γιαμάλ», «ο Κουρτουά βλέπει ακόμα τον Ράις στον ύπνο του», «θυμίζει Καρέτσα εδώ ο Γιαμάλ» και άλλες πολλές.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΛΕΞ Μπαρτσελόνα τραγουδιστής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark