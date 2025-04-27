Τι θρίλερ της Σεβίλλης βάφτηκε στα κόκκινα και τα μπλε! Μετά από έναν ασύλληπτο τελικό με συνεχείς ανατροπές, η Μπαρτσελόνα νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση και κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας για 32η φορά στην ιστορία της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Καταλανών ο Κουντέ, που πέτυχε το καθοριστικό γκολ με σουτάρα στο 116', με τους Πέδρι, Τόρες να βρίσκουν δίχτυα στην κανονική διάρκεια τους «μπλαουγκράνα» και τη «βασίλισσα» να έχει σκοράρει με Εμπαπέ και Τσουαμενί.

Συνεχίστηκε η παράδοση που θέλει τον Χάνσι Φλικ να μην χάνει τελικό, με την Μπάρτσα να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τρεμπλ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπάρτσα ήταν κατά πολύ ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, με την πρώτη αξιόλογη φάση να καταγράφεται στο 19ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ έπιασε το σουτ από πλάγια θέση μα είδε την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Κουρτουά απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Κουντέ, ωστόσο δεν είχε απάντηση στη μακρινή σουτάρα του Πέδρι στο 28', με τον Ισπανό μέσο να ανοίγει το σκορ μετά από στρώσιμο του Γιαμάλ!

Οι Καταλανοί διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και είχαν και δοκάρι στο 44', όταν ο Όλμο εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε με απίθανο τρόπο από τους πάντες και εντέλει σταμάτησε στο απέναντι δοκάρι της «βασίλισσας»...

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος, έχοντας καλές στιγμές με Γιαμάλ (46') και Ραφίνια (48'), ωστόσο στο 49' ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Ρεάλ, με τον Σέζνι να σταματά εις διπλούν τον Βινίσιους.

Με την είσοδο του Εμπαπέ να αλλάζει τα δεδομένα, η «βασίλισσα» συνέχισε να πιέζει και απείλησε εκ νέου με άστοχο σουτ του Βίνι (59'), πριν φτάσει τελικά στην ισοφάριση στο 70', όταν ο Γάλλος σταρ σκόραρε με ωραία εκτέλεση φάουλ.

Οι «μερένγκες» όμως δεν σταμάτησαν εκεί και επτά λεπτά αργότερα έφτασαν στην ολική ανατροπή με κεφαλιά του Τσουαμενί μετά από κόρνερ του Γκιουλέρ!

Η Μπαρτσελόνα επιτέθηκε κατά βούληση, με τον Κουρτουά να βάζει στοπ στον Γιαμάλ στο 82' αλλά δύο λεπτά αργότερα να βλέπει τον Τόρες να τον πιάνει στον ύπνο και να ισοφαρίζει μετά από βαθιά μπαλιά του Γιαμάλ...

Μετά από ένα πέναλτι στον Ραφίνια που πήρε πίσω ο διαιτητής του αγώνα κατόπιν χρήσης VAR, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση, όπου ο Τόερες είχε σουτ λίγο άουτ στο 104', πριν ο Κουντέ εκμεταλλευτεί λάθος μεταβίβαση του Μόντριτς και καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά με απίθανο σουτ στο 116'!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μπαρτσελόνα (Χ. Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίνεθ, Μαρτίν (85' Αραούχο), Πέδρι (98' Έ. Γκαρθία), Ντε Γιονγκ (85' Γκάβι), Γιαμάλ, Όλμο (65' Λόπεθ), Ραφίνια, Τόρες (115' Βίκτορ)

Στον πάγκο: Τερ Στέγκεν, Φάτι, Πένια, Τόρε, Φορτ, Κρίστενσεν

Ρεάλ Μαδρίτης (Κ. Αντσελότι): Κουρτουά, Βάθκεθ (54' Μόντριτς), Ασένθιο, Ρούντιγκερ (110' Έντρικ), Μεντί (11' Φρ. Γκαρθία), Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Θεμπάγιος (54' Γκιουλέρ), Μπέλιγχαμ, Βινίσιους (89' Ντίαθ), Ροδρίγκο (46' Εμπαπέ)

Στον πάγκο: Λούνιν, Βαγέχο, Αλάμπα, Γκονθάλεθ



