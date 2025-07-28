Ο Χρήστος Ντεντόπουλος μεγάλος νικητής του Big Brother

Υστερα από τρεις μήνες, το Big Brother έριξε αυλαία, αναδεικνύοντας νικητή τον Χρήστο Ντεντόπουλο ο οποίος κερδίζει το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ.

Οι πέντε συγκάτοικοι που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό, καθώς το κοινό τους έχρισε φιναλίστ ήταν: ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος.

Από τους πέντε παίκτες, πρώτη είδε την πόρτα της εξόδου η Ζωή.

Δεύτερος αποχώρησε ο Γιώργος.

Τον Γιώργο περίμενε η Νάνσυ, η οποία κάθισε δίπλα του και απέναντι από τον Πέτρο Λαγούτη. Μια κίνηση του Γιώργου ο οποίος έβαλε το χέρι στην τσέπη έκανε τον Πέτρο Λαγούτη να αναφωνήσει "τι λες τώρα", καθώς πίστεψε ότι θα δει live πρόταση γάμου.

Η Φένια ήταν η τρίτη που βγήκε από το σπίτι του Big Brother.

Το who is who του Χρήστου Ντεντόπουλου

Ο μεγάλος νικητής του Big Brother είναι 40 ετών. Μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα όπου ζει με την οικογένειά του και τη Λακκόπετρα Αχαΐας όπου ασχολείται με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Έγινε γνωστός στο κοινό των social media τον τελευταίο 1,5 χρόνο με τη χαρακτηριστική του ατάκα «Άκουσέ με». Μέσα από το προφίλ του στο TikTok θίγει κοινωνικά ζητήματα και αστείες καταστάσεις. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία και έχουν δύο παιδιά. Δηλώνει ευθύς, αυθόρμητος, απλός και ειλικρινής. Και όπως είχε δηλώσει πήγε στο γιατί: είναι μια περιπέτεια που βλέπει σαν «break» από την καθημερινότητά του.

