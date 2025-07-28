Το Big Brother το πρώτο και κορυφαίο ριάλιτι της παγκόσμιας τηλεόρασης, ολοκληρώθηκε με ένα άκρως θεαματικό τελικό γεμάτο συγκίνηση και αγωνία. Μεγάλος νικητής του επάθλου αξίας 100.000 ευρώ αναδείχθηκε ο Χρήστος Ντεντόπουλος.

Το βραβείο παρέδωσε στον νικητή, συγκινημένος και ο ίδιος, ο Πέτρος Λαγούτης, ο οποίος υπήρξε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ένας χαρισματικός παρουσιαστής προσφέροντας μοναδικές στιγμές με το χιούμορ και την ψύχραιμη στάση του μέσα στο πρόγραμμα.

Το εξαιρετικό παραγωγικό αποτέλεσμα του BIG BROTHER οφείλεται σε μία πολυπληθή και αφοσιωμένη ομάδα, η οποία εργάστηκε ακούραστα πίσω από τις κάμερες για την αρτιότητα του προγράμματος.

1.414.437 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1' τον μεγάλο τελικό εχθές το βράδυ (27.07) στον ΣΚΑΪ. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού διατήρησε το BIG BROTHER στην κορυφή της τηλεθέασης στη ζώνη μετάδοσής του με μέσο όρο 14.6% στο γενικό σύνολο του κοινού. Στο τέταρτο της ανακοίνωσης του αποτελέσματος ο μέσος όρος για το γενικό σύνολο του κοινού ήταν 25,1%.

Από την ώρα έναρξης του τελικού έως και αυτή την ώρα, το #BigBrotherGR είναι το δημοφιλέστερο θέμα συζήτησης στο X με περισσότερες από 16.000 αναρτήσεις.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος περισσότεροι από 60.000 χρήστες ημερησίως μοιράστηκαν αυτή την εμπειρία με τους συγκάτοικους συντονιζόμενοι στο livestreaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID.

«Νιώθω αμήχανα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε και με στήριξε. Το ευχαριστώ είναι τόσο λίγο. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Ευχαριστώ την παραγωγή και το BIG BROTHER. Ήταν μία εμπειρία που δεν τη περίμενα ποτέ. Γνώρισα έναν καινούριο Χρήστο, πιο ευσυγκίνητο. Θα ήθελα να είχα βγάλει περισσότερο το χιούμορ μου», δήλωσε συγκινημένος τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματός του ο νικητής. Πριν αποχωριστεί την έπαυλη που επί 80 ημέρες αποτέλεσε το σπίτι του, ο BIG BROTHER τον κάλεσε στο δωμάτιο επικοινωνίας για μία τελευταία συνομιλία. Αυτή ήταν η ιδανικότερη στιγμή για να μπουν στο σπίτι οι δικοί του άνθρωποι και να του κάνουν την πιο τρυφερή έκπληξη. Ο αγαπητός του κοινού, αγρότης από την Αχαΐα, χάθηκε στην αγκαλιά της γυναίκας και των παιδιών του.

Στην τελική δυάδα, μία ανάσα από τη νίκη, βρέθηκε ο Νίκος Ζαφειράκης. Ο φοιτητής από τη Λάρισα λύγισε μπροστά στην εικόνα των δικών του ανθρώπων και της εξέδρας που φώναζε ρυθμικά το όνομά του. «Δεν στεναχωριέμαι που έχασα αλλά που τους κουβάλησα όλους εδώ και έχασα, μόνο για εκείνους στεναχωρήθηκα. Έχω μία μικρή απογοήτευση μέσα μου», δήλωσε συγκινημένος, συνεχάρη τον νικητή και ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στήριξε.

Κοντά στους πέντε φιναλίστ της βραδιάς βρέθηκαν οι πρώην συγκάτοικοι αλλά και οι συγγενείς τους, δημιουργώντας μία πολύ ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα μέσα στο πλατό.

Το τελευταίο live τα είχε όλα! Γέλια, συγκίνηση και απολαυστικά στιγμιότυπα από τις 90 ημέρες παραμονής των συγκατοίκων στο σπίτι του Big Brother. 19 προσωπικότητες που κέντρισαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. 12 εβδομαδιαίες αποστολές που τους δυσκόλεψαν αλλά τις διασκέδασαν! 11 δοκιμασίες αρχηγίας που καθόρισαν τις εξελίξεις και 3 μυστικές αποστολές που έφεραν ανατροπές! Περισσότερες από 2000 ώρες καταγραφής και αμέτρητα συναισθήματα που συνέθεσαν μία μοναδική εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες.

Η σεζόν ολοκληρώνεται, όμως ο BIG BROTHER λατρεύει να παρακολουθεί και να αιφνιδιάζει... Καλό καλοκαίρι!

