Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Μία τεράστια έκπληξη περιμένει τους ταξιδιώτες του Tempting Fortune. Ένας από τους αποψινούς πειρασμούς που τους παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει την υπογραφή του καταξιωμένου chef Βασίλη Καλλίδη.

Δείτε trailer:

Οι παίκτες μπορούν να αγοράσουν και να απολαύσουν ένα πλήρες μενού, μαγειρεμένο επί τόπου από τον ίδιο. Πολλοί δεν μπορούν να αντισταθούν σ’ αυτό το ξεχωριστό «δώρο» και υποκύπτουν. Κάποιοι, όμως αντιστέκονται…

Ποιοι θα δοκιμάσουν τα πεντανόστιμα πιάτα του Βασίλη Καλλίδη; Ποια είναι η εμπειρία του ίδιου από τη συμμετοχή του στο Tempting Fortune;

Το αποψινό παιχνίδι είναι κάπως διαφορετικό αφού μόνο ο νικητής μπορεί να απολαύσει το έπαθλο - οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το αγοράσουν. Όμως, κάποιοι από τους ταξιδιώτες αναθεωρούν και αρχίζουν να βλέπουν το παιχνίδι αλλιώς, δοκιμάζοντας νέους και δελεαστικούς πειρασμούς, ενώ η Σταυρούλα έχει πέντε μέρες να αποφασίσει από ποιον συμπαίκτη της θα αφαιρέσει το 20% του τελικού του ποσού.

Και επειδή, το Tempting Fortune, δεν είναι μόνο παιχνίδι δράσης και περιπέτειας αλλά και ανατροπών, οι ταξιδιώτες θα κληθούν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις τις επόμενες μέρες…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.