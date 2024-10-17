Το τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον και ο πρώτος ενισχυτής ήχου του Τζον Λένον, που χρησιμοποίησε με τους Beatles, αναμένεται να πωληθούν έναντι εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε δημοπρασία.

Περισσότερα από 350 σπάνια και μοναδικά αναμνηστικά αντικείμενα μουσικών θα διατεθούν για πώληση στη δημοπρασία του Propstore στις 15 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, χειρόγραφων στίχων και αυτόγραφων.

Ενδύματα που φορέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από αείμνηστους αστέρες της μουσικής, όπως ο Τζορτζ Μάικλ, ο Πρινς και ο Τζίμι Χέντριξ, καθώς και από κορυφαίους στα charts των τελευταίων ετών, Χάρι Στάιλς και Stormzy πωλούνται επίσης στη δημοπρασία.

Ένα μαύρο και χρυσό, στρατιωτικού τύπου τζάκετ από την ιδιωτική συλλογή του Νορβηγού ράπερ Omer Bhatti, ο οποίος είναι φίλος της οικογένειας Τζάκσον αναμένεται να πωληθεί έως και 240.000 ευρώ. Οι στίχοι σε κορνίζα του κλασικού τραγουδιού του Μάικλ Τζάκσον «Beat It» που όπως λέγεται έχουν γραφτεί από τον ίδιο τον τραγουδιστή εκτιμάται ότι θα πωληθούν έως και 96.000 ευρώ.

Ο πρώτος ενισχυτής ήχου του τραγουδιστή των Beatles Τζον Λένον του 1962 αναμένεται να πωληθεί από 120.000 έως 240.000 ευρώ και το βιβλιαράκι «A Life With The Beatles», υπογεγραμμένο από τους Σερ Πολ ΜαΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Σερ Ρίνγκο Σταρ εκτιμάται ότι θα αποκτηθεί από συλλέκτη στην τιμή των 12.000 ευρώ. Πολυφωνικό, αναλογικό συνθεσάιζερ που χρησιμοποιούσε ο αείμνηστος σταρ Πρινς αναμένεται να πωληθεί έως και 120.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

