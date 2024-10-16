Tempting Fortune

Το κλίμα στην ομάδα είναι βαρύ και τα πηγαδάκια αυξάνονται. Dee και Gogos έρχονται σε αντιπαράθεση για τις συζητήσεις που γίνονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Ένα εισιτήριο για δύο για το Ρίο ντε Τζανέιρο, που απευθύνεται στην Ειρήνη και τον Χρήστο ως μυστικός πειρασμός, γίνεται αντικείμενο συζήτησης, όχι μόνο ανάμεσα στους δυο τους, αλλά και σε ολόκληρη την ομάδα. Τι επέλεξαν οι παίκτες και ποια θα είναι η αντίδραση των υπολοίπων;

Η δύσκολη διαδρομή και η καταρρακτώδης βροχή που ξεκινά αυξάνει την ένταση ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Το έπαθλο του αποψινού παιχνιδιού, που παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, είναι μία συναρπαστική διαδρομή με μηχανή motocross. Ποιος θα κερδίσει και ποιοι θα αγοράσουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία;

Ο επόμενος πειρασμός φαγητού και η αλόγιστη σπατάλη κάποιων, γίνεται αφορμή για νέες διαμάχες. Ο κρυφός πειρασμός προς τη Σταυρούλα της δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων παικτών. Θα υποκύψει;

