Γιώργος Δασκουλίδης- Εύη Χατζησάββα: Έγινε και η βάπτιση της κόρης τους μετά τον γάμο τους

Ο Γιώργος Δασκουλίδης και η Εύη Χατζησάββα που μετράνε πια 14 χρόνια κοινής ζωής προχθές ενώθηκαν και με τα δεσμά του γάμου συνδυάζοντας δύο ευτυχισμένες στιγμές σε ένα αξέχαστο για όλους διήμερο. Τον γάμο τους και χθες τη βάπτιση της 22 μηνών κόρης τους που πήρε το όνομα Νιόβη.

Τα δύο μυστήρια έγιναν ξεχωριστά για να τιμήσουν τις αρχές της θρησκείας μας που θέλει ένα ζευγάρι παντρεμένο πριν από τη βάπτιση του παιδιού. Και ο γάμος και η βάπτιση έγιναν στο νησί της Πάτμου, με το οποίο συνδέεται η νύφη, Εύη και όλοι οι δικοί τους άνθρωποι ταξίδεψαν στον πανέμορφο αυτό τόπο για να είναι κοντά τους στη χαρά τους.

Νονά της μικρής η επίσης τραγουδίστρια Στέλλα Γρηγορίου που δημοσίευσε και φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο της βάπτισης γράφοντας:

«Και το όνομα αυτής Νιόβη! Να είναι πάντα υγιής, καλότυχη και ευλογημένη! @daskoulidis.giorgos και Εύη μου σας ευχαριστώ παρά πολύ για την ευλογημένη αυτή πράξη, να είμαι εγώ η πνευματική μητέρα (νονά) του παιδιού σας και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι για πάντα δίπλα της!»

