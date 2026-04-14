Ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Νικ Τζόνας (Nick Jonas) θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ρομαντική κομεντί του Netflix, σε σκηνοθεσία του 'Αρι Σαντέλ (Ari Sandel).

Το σενάριο το οποίο υπογράφει η Ταμάρα Τσέστνα (Tamara Chestna) ακολουθεί έναν αμετανόητο εργένη, του οποίου η ζωή ανατρέπεται, όταν αναλαμβάνει ξαφνικά το μωρό ενός ξαδέρφου του. Μόλις αρχίζει να προσαρμόζεται στο νέο του ρόλο τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς η νονά του παιδιού η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των γιορτών, διεκδικεί την επιμέλεια. Αυτό που ακολουθεί είναι μια ιστορία αγάπης που κανένας από τους δύο δεν φανταζόταν.

Η ομάδα της παραγωγής περιλαμβάνει τους Στιβ Μπαρνέτ (Steve Barnett) για την Monarch Media, τη σεναριογράφο, τον Μαρκ Ρος (Mark Ross) για τη Lincoln Road Films και τον Σπένσερ Μπέρμαν (Spencer Berman) με τον διάσημο πρωταγωνιστή για λογαριασμό της Powered by Jonas.

Ο Τζόνας διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο τους τελευταίους μήνες, έχοντας κάνει την πρεμιέρα της μουσικής δραματικής κομεντί «Power Ballad» με εξαιρετικές κριτικές στο Φεστιβάλ SXSW, ενώ πρόσφατα συμφώνησε να συμπρωταγωνιστήσει με την Κάθριν Νιούτον (Kathryn Newton) στην ταινία τρόμου «White Elephant».

Σύμφωνα με το Deadline, το φιλμ της Lionsgate «Power Ballad», σε σκηνοθεσία του Τζον Κάρνεϊ (John Carney) και με συμπρωταγωνιστή τον Πολ Ραντ (Paul Rudd), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, στις 5 Ιουνίου.

Αργότερα φέτος, θα εμφανιστεί στο πλευρό των Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), Τζακ Μπλακ (Jack Black) και Κέβιν Χαρτ (Kevin Hart) στο «Jumanji 3» της Columbia Pictures.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.