Γειτονιές στο πιάτο- ΣΚΑΪ με Δημήτρη Σκαρμούτσο: Την Κυριακή στην Κορινθία

Αυτή την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» στον ΣΚΑΪ ταξιδεύουν για πρώτη φορά εκτός Αττικής! Μία μοναδική επίσκεψη σε ένα κομμάτι της Κορινθίας, όχι ψηλά στο οροπέδιο του Φενεού ή στις πεδιάδες της Νεμέας, άλλα στα σουβλάκια του Ισθμού και τις ψαροταβέρνες δίπλα στη θάλασσα!

Ο γαστρονομικός περίπατός μας ξεκινάει με ψάρι από το «Lontou fish tavern» που βρίσκεται στη παραλία της Κορίνθου.

Ένα ζεστό και φιλόξενο μαγαζί που δουλεύει με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά εποχής ανανεώνοντας συνεχώς το μενού του σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των υλικών.

Ακολουθεί μία στάση στο «Ριγάνι», μια πολύ προσεγμένη ταβέρνα, με όμορφο εσωτερικό, αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακό εξωτερικό χώρο. Η αυλή της είναι καταπράσινη, με τεράστιες μουριές και πλατάνια, κανονικός παράδεισος! Έχει ωραία ατμόσφαιρα και ένα πλούσιο μενού με άφθονα πιάτα ημέρας.

Σε ένα μικρό πεζόδρομο που οδηγεί στην παραλία της Κορίνθου βρίσκεται το «Dolcelato». Ένα εργαστήριο παγωτού που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια ενώνοντας την ιταλική τεχνογνωσία, την αγάπη για το καλό ιταλικό gelato, το φρέσκο γάλα και τα φρούτα εποχής, σε ένα συνδυασμό που κάνει κάθε γεύση παγωτού μοναδική!

Η τελευταία στάση αυτής της βόλτας εκτός Αττικής γίνεται σε ένα πολύ ξεχωριστό μαγαζί που βρίσκεται στο Βοχαϊκό, λίγο έξω από το Κιάτο, το «Εβίβα».

Αν και βρίσκεται σε έναν άγνωστο για το ευρύ κοινό, χωριό του νομού Κορίνθιας, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει προορισμός για τους λάτρεις του κρέατος.

Η αγάπη των αδερφών Μαυρονάσιου για το κρέας και η συνεχής μελέτη των συνθηκών ωρίμανσης, μετέτρεψε μια παραδοσιακή ψησταριά σε μια σύγχρονη κρεατοφαγική ταβέρνα με δημιουργικό πρόσημο, που δίνει έμφαση στα κρέατα ωρίμανσης βάζοντάς τα πλάι σε παραδοσιακές συνταγές και δημιουργικά πιάτα.

Η επιστροφή από την Κορινθία στο στούντιο της Αθήνας φέρνει και δύο απολαυστικές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κέικ λεμονιού με γιαούρτι και αλμυρή τούρτα με κάπαρη γιαχνί.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

