My Style Rocks: Η Νικολίνα είναι η νικήτρια της ημέρας

Πολλά και διαφορετικά look παρουσίασαν σήμερα οι παίκτριες του My Style Rocks, με τη Νικολίνα να είναι τελικά η νικήτρια, σε μια ημέρα που η βαθμολογία κινήθηκε σε γενικές γραμμές σε χαμηλά επίπεδα.

Την υψηλή βαιμολογία της Νικολίνας δεν συμμερίστηκε η Ζέτα, η οποία κατά τη διάρκεια της κριτικής της είπε στη δεύτερη πως «μοιάζει με σύγχρονη βλαχοπούλα».

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η εμφάνισή της Ηρώς, με την Φωτεινή να της αναφέρει πως «καλύτερα θα ήταν αντί για στιλίστρια, να δήλωνε... λογίστρια».

Παράλληλα και η Μπι δεν σημείωσε ικανοποιητική εμφάνιση με βάση τις προηγούμενες εικόνες της, με τον Λάκη Γαβαλά να της το επισημαίνει.

Την ίδια ώρα, μεγάλη ικανοποίηση έφερε στους κριτές το look της Casablanca, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να αναφέρει στην Φωτεινή, η οποία της έβαλε χαμηλή βαθμολογία, πως το look της είναι υπέροχο.

Δείτε την είσοδο των κριτών:

Αλλά και την είσοδο των παικτριών:

Πηγή: skai.gr

