«Ο Μονομάχος»: Νιώθει με την τύχη με το μέρος της - Δείτε τα trailer

Μετά από μία δυναμική, γνωστική αναμέτρηση με τον τελευταίο Μονομάχο, η Βαρβάρα Φωτεινοπούλου «κλειδώνει» τα 13.690 ευρώ που είχε συγκεντρώσει, κερδίζει με το σπαθί της τη θέση του, και διεκδικεί ακόμη περισσότερα χρήματα!

Σήμερα, η Βαρβάρα μπαίνει δυναμικά στην αρένα του Μονομάχου και νιώθει ξανά ότι η τύχη θα είναι με το μέρος της, γεγονός που επιβεβαιώνεται στην τρίτη ερώτηση. Εκεί, χρησιμοποιεί έξυπνα δύο από τις βοήθειες και εξοντώνει 84 αντιπάλους, αριθμό– ρεκόρ για τον «Μονομάχο» μέχρι σήμερα. Και σαν να μη φτάνει αυτό, στην επόμενη ερώτηση χρησιμοποιεί ακόμα μία βοήθεια και χάνουν όλοι της οι αντίπαλοι. Πως θα τελειώσει τελικά το παιχνίδι για τη Βαρβάρα;

Ο Κωνσταντίνος Κολυρόπουλος από τη θέση 62 αφού μοιράζεται μαζί μας δύο συγκλονιστικές εμπειρίες που έχει βιώσει, είναι έτοιμος για μεγάλες μονομαχίες!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

