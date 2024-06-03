Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ξεκινά και οι παίκτες παίρνουν τις θέσεις τους, έτοιμοι να εφαρμόσουν το τρίπτυχο: γνώσεις, στρατηγική και τύχη, με στόχο να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους Μονομάχους που κατάφεραν να μείνουν όρθιοι από την κρίσιμη αναμέτρηση του προηγούμενου παιχνιδιού. Νικητής αναδεικνύεται ο Παναγιώτης Μουρίκης από τη θέση 94, πιλότος, που τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ινδία και την Ελλάδα. Από την τρίτη ερώτηση, ενεργοποιεί σταδιακά τις βοήθειες που έχει στη διάθεση του και μένει να δούμε μέχρι που θα φτάσει η πτήση του... Μονομάχου!

Ακόμα ένας τυχερός που κληρώνεται για να μπει στην αρένα του Μονομάχου είναι ο Μάνος Σιλιγνάκης που κάθεται στη θέση 38. Είναι βιοτέχνης και τα χρήματα που θα κερδίσει, θέλει να τα δώσει στα παιδιά του...

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.