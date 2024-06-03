O Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού, του Ντάριο Φο στο Θέατρο Πέτρας

Ο «Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού» η παράσταση «φαινόμενο», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, με τους 300.000 θεατές, τα αλλεπάλληλα sold out και τις ατέλειωτες λίστες αναμονής, αποχαιρετά τη σεζόν και το θεατρόφιλο κοινό με λίγες καλοκαιρινές παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με την αρχική διανομή της πρώτης χρονιάς, πριν περάσει στο πάνθεον των παραστάσεων που έγραψαν ιστορία. Οι Πάνος Βλάχος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Κώστας Μαγκλάρας, Φοίβος Ριμένας και Στέλιος Πέτσος μάς μυούν στο καυστικό και καταγγελτικό σύμπαν του Ντάριο Φο με ζωντανή μουσική, τραγούδια και προπάντων με χιούμορ διακωμωδώντας το δικό μας σήμερα. Οι αποκαλυπτικοί στίχοι του Πάνου Βλάχου και η ζωντανή μουσική του Βάιου Πράπα μετουσιώνουν την παράσταση αυτή σε μία σύγχρονη θεατρική αποκάλυψη. Μία σκοτεινή κωμική σάτιρα που γελοιοποιεί άφοβα τις αρχές και τη χειραγώγηση της αλήθειας από αυτές. Οι ρίμες των οκτώ εξαιρετικών ηθοποιών μεταμορφώνονται σε ένα ισχυρό εργαλείο που αποκαλύπτει τον παραλογισμό και την υποκρισία της εξουσίας.

Δευτέρα 3/6 στις 21:00

20€

Θέατρο Πέτρας, Μ. Μερκούρη, Πετρούπολη

Συναυλία – αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή. Θεμελίωσε το Ελληνικό Ροκ με τους Τερμίτες, υπήρξε από τους κυριότερους εκπροσώπους της γενιάς των τραγουδοποιών της δεκαετίας του ’90, αγαπήθηκε από το κοινό όσο λίγοι καλλιτέχνες και τα τραγούδια του δεν σταμάτησαν ποτέ να ακούγονται και να παίζονται. Τα τραγούδια “Διδυμότειχο μπλουζ”, “Πόσο σε θέλω”, “Και τι ζητάω”, “Εκεί στο Νότο”, “Ένας Τούρκος στο Παρίσι”, “Tερατάκια τσέπης”, “Έλα ψυχούλα μου” και “Μικρός Τιτανικός” και πολλά ακόμα, θεωρούνται πλέον κλασικά στο είδος τους. Οι φίλοι, συνοδοιπόροι και συνεργάτες του, θα βρεθούν για μια μοναδική συναυλία απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και όλοι μαζί θα θυμηθούμε και θα τιμήσουμε τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τον ερμηνευτή των επιτυχιών, της ευαισθησίας και της ανθρωπιάς, που άνοιξε μουσικούς δρόμους και διαμόρφωσε μουσικό στυλ, σφραγίζοντας μελωδικά και υπέροχα τα ακούσματά μας.

Δευτέρα 3/6 στις 21:00

16-20€

Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Διεθνής Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας από την Moments Collective στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Moments Collective παρουσιάζει έκθεση αφιερωμένη στις βραβευμένες φωτογραφίες του πρώτου παγκόσμιου διαγωνισμού που διενήργησε. Την έκθεση, στην οποία συμμετέχουν 190 φωτογράφοι από 39 χώρες, επιμελούνται η Δώρα Λαβαζού, επιμελήτρια και γκαλερίστα, και η Υπατία Κορνάρου, επιμελήτρια και φωτογράφος.

Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12:00 – 20:00, Σάββατο στις 10:00 – 14:00

Είσοδος ελεύθερη

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.