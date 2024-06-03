My Style Rocks: Πρώτο τραπέζι πίστα reloaded - Δείτε το trailer

Η διαγωνιστική εβδομάδα στην οποία οι fashionistas του My Style Rocks θα πρέπει να αποδείξουν ό,τι έμαθαν από τα λάθη τους συνεχίζεται με το σημερινό επεισόδιο.
Η δοκιμασία που επανέρχεται στο πλατό είναι η έξοδος σε μεγάλη πίστα. Πού θα επιλέξουν να πάνε αυτή τη φορά οι διαγωνιζόμενες; Θα διορθώσουν τις αστοχίες της προηγούμενης εμφάνισής τους;
Οι καλές σχέσεις που χτίστηκαν τις προηγούμενες μέρες φαίνεται πως πλέον ανήκουν στο παρελθόν και οι βαθμολογίες μεταξύ των διαγωνιζόμενων κινούνται σε… χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Η προηγούμενη πασαρέλα της Νικολίνας στο συγκεκριμένο task δεν είχε πάει καλά. Αυτή τη φορά επιστρέφει με ένα look που στη Ζέτα θυμίζει Χριστούγεννα. Τι αλλαγές κάνει στο σύνολό της ο Στέλιος Κουδουνάρης όταν σηκώνεται από τη θέση του;
Η Δήμητρα φοράει ένα τοπ το οποίο έχει φέρει σε προηγούμενη εμφάνισή της η Έβελυν Καζαντζόγλου. Πόσο διαφορετικό styling έχει κάνει η διαγωνιζόμενη και τι βαθμολογία θα πάρει;
Για τη Νατάσα είναι η πρώτη φορά που καλείται να περάσει τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Η Μπι θεωρεί το look που βλέπει κατάλληλο για επαγγελματική εμφάνιση σε stage και όχι για βραδινή έξοδο. Η Νατάσα νιώθει αδικημένη από
τη Μπι…
My Style Rocks
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.