My Style Rocks: Πρώτο τραπέζι πίστα reloaded - Δείτε το trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου  

my style

Η διαγωνιστική εβδομάδα στην οποία οι fashionistas του My Style Rocks θα πρέπει να αποδείξουν ό,τι έμαθαν από τα λάθη τους συνεχίζεται με το σημερινό επεισόδιο.

Η δοκιμασία που επανέρχεται στο πλατό είναι η έξοδος σε μεγάλη πίστα. Πού θα επιλέξουν να πάνε αυτή τη φορά οι διαγωνιζόμενες; Θα διορθώσουν τις αστοχίες της προηγούμενης εμφάνισής τους;

Οι καλές σχέσεις που χτίστηκαν τις προηγούμενες μέρες φαίνεται πως πλέον ανήκουν στο παρελθόν και οι βαθμολογίες μεταξύ των διαγωνιζόμενων κινούνται σε… χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

my style

Η προηγούμενη πασαρέλα της Νικολίνας στο συγκεκριμένο task δεν είχε πάει καλά. Αυτή τη φορά επιστρέφει με ένα look που στη Ζέτα θυμίζει Χριστούγεννα. Τι αλλαγές κάνει στο σύνολό της ο Στέλιος Κουδουνάρης όταν σηκώνεται από τη θέση του;

my style

Η Δήμητρα φοράει ένα τοπ το οποίο έχει φέρει σε προηγούμενη εμφάνισή της η Έβελυν Καζαντζόγλου. Πόσο διαφορετικό styling έχει κάνει η διαγωνιζόμενη και τι βαθμολογία θα πάρει;

Για τη Νατάσα είναι η πρώτη φορά που καλείται να περάσει τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Η Μπι θεωρεί το look που βλέπει κατάλληλο για επαγγελματική εμφάνιση σε stage και όχι για βραδινή έξοδο. Η Νατάσα νιώθει αδικημένη από
τη Μπι…

My Style Rocks 
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

