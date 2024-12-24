Ο ΜΕΝΤΑ 88 διοργανώνει το πιο ξεχωριστό πρωτοχρονιάτικο party!

Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους ακροατές του Μέντα 88, που θα βρεθούν στο ΜΕΝΤΑ PARTY, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 21.30, στον «Άγιο», στο κέντρο της Αθήνας.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες αποδέχθηκαν την πρόσκληση της ομάδας του ραδιοφωνικού σταθμού και αναλαμβάνουν έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τους έχουμε συνηθίσει. Γίνονται dj, διαλέγουν τις αγαπημένες τους Μέντα μουσικές και στήνουν – μαζί με τους παρουσιαστές του Μέντα 88 – ένα μεγάλο πρωτοχρονιάτικο party!

Dj του Μέντα 88 γίνονται οι Πάνος Μουζουράκης και Ανδριάνα Μπάμπαλη, οι ηθοποιοί Πέτρος Λαγούτης και Δημήτρης Γκοτσόπουλος και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Μέντα 88 Βιβή Παπαστάθη και Βάσια Ρεντούμη.

Γινόμαστε όλοι μια παρέα και ανταλλάσσουμε αγκαλιές, ευχές, δώρα και τραγούδια με τον δικό μας τρόπο! Στήνουμε ένα αξέχαστο, ανέμελο κι αληθινά γιορτινό ΜΕΝΤΑ PARTY στο κέντρο της Αθήνας.

Η χρονιά που φεύγει, τα πρώτα όνειρα της χρονιάς που έρχεται.

Οι μουσικές & οι στιγμές που μένουν για πάντα.

ΜΕΝΤΑ PARTY | Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 21.30

Στον «Άγιο» | Διδότου 31Α, Κολωνάκι

Η είσοδος στο πάρτι του Μέντα 88 πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

