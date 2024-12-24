All I Want for Christmas is You: Πώς έγινε ο «ύμνος» των Χριστουγέννων 

Τρία πράγματα είναι σίγουρα στη ζωή: οι φόροι, ο θάνατος και το All I Want for Christmas is You της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) κάθε Χριστούγεννα.

Το κλασικό πλέον τραγούδι παίζει παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μαζί με τα Blue Christmas, Rockin' Around the Christmas Tree και It's the Most Wonderful Time of the Year.

Αν και όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1994 ήταν απλά ένα χιτάκι - 30 χρόνια μετά, το All I Want for Christmas is You είναι ένα από τα top5 χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως – μάλιστα το 2023 στέφθηκε επίσημα από το Billboard ως το καλύτερο εορταστικό τραγούδι όλων των εποχών.

Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της επιτυχίας του;

Πολλοί νέοι καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο Justin Bieber και οι The Killers (για να αναφέρουμε μερικούς) έχουν προσπαθήσει να κάνουν χριστουγεννιάτικες επιτυχίες , αλλά δεν τα κατάφεραν.

Γιατί το το All I Want for Christmas is You το πέτυχε;

«Βασικά, είναι ένα πολύ διασκεδαστικό τραγούδι», λέει η Dr Brittnay L Proctor, καθηγήτρια σπουδών μέσων ενημέρωσης και λαϊκής κουλτούρας στο The New School της Νέας Υόρκης.

«Κατά κανόνα, πολλά από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια δεν είναι πολύ διασκεδαστικά. Το All I Want for Christmas is You συνδύασε πολύ επιτυχημένα την ιδέα των εορτών και στοιχεία του γκόσπελ, των R&B και της ποπ, με έναν χαρούμενο τρόπο» εξηγεί στο BBC η Dr Brittnay L. Proctor

Η συγγραφέας Kate Solomon πάλι είπε ότι είναι ένα «τέλειο ποπ τραγούδι που τυχαίνει να είναι χριστουγεννιάτικο».

«Το All I Want for Christmas is You χορευει με επιτυχία ανάμεσα σε μουσικές εποχές και είδη» αναφέρει ο Nate Sloan, μουσικολόγος και συν-παρουσιαστής του podcast Switched On Pop. Μάλιστα, η ίδια η Κάρεϊ είχε πει ότι στόχος της με το τραγούδι ήταν να κάνει κάτι διαχρονικό, οπότε δεν έμοιαζε με τη δεκαετία του 1990.

Όπως λέει στο BBC η κριτικός ποπ κουλτούρας Aisha Harris, το τραγούδι «ακούγεται ταυτόχρονα μοντέρνο και νοσταλγικό» χάρη στα ΅«όργανα, τα κουδουνίσματα και τις αρμονίες που είναι ξεκάθαρα φόρος τιμής στα Χριστούγεννα της Darlene Love (Baby Please Come Home)».

Το All I Want for Christmas is You έχει χαρακτηριστεί πλέον κλασσικό, καθώς κυκλοφορεί μόνο μία φορά το χρόνο – γι αυτό και ακούγεται πάντα φρέσκο.

Πηγή: skai.gr

