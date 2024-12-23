Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ζήτησε βοήθεια, ο κόσμος διχάστηκε και πήρε το ρίσκο του

Και μπορεί με τη μαγειρική ο Κωνσταντίνος Βασάλος να έχει δείξει οτι τα κουτσοκαταφέρνει -εντάξει συνήθως σκέτα ψητά και ρύζι τρώει- αλλά σε άλλες δουλειές του σπιτιού προκύπτουν απορίες. όπως αυτή που είχε το πρωί για το στεγνωτήριό του.

Ο Κωνσταντίνος είχε λευκά και σκούρα ρούχα που ήθελε να στεγνώσει και δεν είχε χρόνο να τα αφήσει απλωμένα να στεγνώσουν φυσικά. Έτσι αποφάσισε να τα βάλει στο στεγνωτήριο. Έλα όμως που δεν είχε τύχει να θέλει να βάλει διαφορετικά χρώματα. Έτσι ζήτησε τη βοήθεια του κοινού.

Τη ζήτησε μεν, δεν την πήρε δε, όπως την περίμενε. Προφανώς Κυριακή πρωί κοιμόταν ο κόσμος, πολλοί μπορεί να ξενύχτησαν το Σαββατόβραδο, ζήτησε και ΜΟΝΟ υπεύθυνες απαντήσεις. Ε, μπορεί οι άνθρωποι να μην ήταν σίγουροι και δεν θέλησαν να στείλουν ανεύθυνες απαντήσεις. Περίμενε ο Κωνσταντίνος, δεν έλαβε τη βοήθεια που περίμενε, οι γνώμες ήταν διχασμένες και αποφάσισε να πάρει το ρίσκο να τα βάλει μαζί στο στεγνωτήριο. Στο κάτω κάτω το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν να πάθουν ζημιά. Δεν έπαθαν. Τώρα ξέρει.

