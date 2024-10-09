Όταν κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι προγραμματισμένες ταινίες του για τον Φρανκ Σινάτρα και τον Ιησού αναβλήθηκαν, υπήρξαν εικασίες ότι ο Μάρτιν Σκορσέζε μπορεί να αποσυρθεί.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός έδωσε όμως τώρα τέλος στις φήμες: «Δεν αποχαιρετώ καθόλου τον κινηματογράφο» είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μουσείο Κινηματογράφου στο Τορίνο της Ιταλίας. «Έχω ακόμα πολλές ταινίες να κάνω και ελπίζω ο Θεός να μου δώσει τη δύναμη να τις κάνω».

Ο Σκορσέζε ταξίδεψε στο Τορίνο για να παραλάβει το διάσημο βραβείο Stella della Mole του Μουσείου Κινηματογράφου τη Δευτέρα το βράδυ. O ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε, ο Ιταλός σκηνοθέτης Τζουζέπε Τορνατόρε και ο σχεδιαστής παραγωγής Ντάντε Φερέτι ήταν εκεί για να τον τιμήσουν, σύμφωνα με το THR.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με δημοσιογράφους στο Τορίνο, ο Σκορσέζε αποκάλυψε τις σκέψεις του για τις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ.

Martin Scorsese on the U.S. Election: “Democracy Could Continue, or This Experiment Could End” https://t.co/wGhlUQfP55 — The Hollywood Reporter (@THR) October 8, 2024

«Όταν γυρίζαμε την ταινία "Gangs of New York" (Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης) στη Cinecittà, απεικονίσαμε μια βίαιη, ματωμένη Αμερική του 19ου αιώνα, με έναν βάναυσο χαρακτήρα - τον Bill the Butcher (Μπιλ ο Χασάπης), τον οποίο υποδύεται ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Άνθρωποι σαν αυτόν εμφανίζονται ξανά. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε λίγες εβδομάδες» είπε ο Μάρτιν Σκορσέζε αναφερόμενος στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. «Η δημοκρατία θα μπορούσε να συνεχιστεί ή αυτό το πείραμα θα μπορούσε να τελειώσει».

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης με καταγωγή από τη Σικελία, συγκρίνοντας για άλλη μια φορά το τρέχον πολιτικό κλίμα με το ιστορικό έπος του 2002, το οποίο εξιστορεί τη σύγκρουση μεταξύ αντίπαλων ιρλανδικών συμμοριών στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 1800 συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσα μια τέτοια στιγμή. Μου θυμίζει τον Φεντερίκο Φελίνι, ο οποίος, ενώ γύριζε το Satyricon, είπε καθώς περπατούσε στη Ρώμη: "Νιώθω σαν να έχω επιστρέψει στην αρχαία ρωμαϊκή εποχή". Τώρα αισθάνομαι ότι έχουμε γυρίσει στον κόσμο του "Gangs of New York" μιας ταινίας για τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εθνικών ομάδων μεταναστών που αγωνίζονται για τον έλεγχο της Νέας Υόρκης και, μεταφορικά, της Αμερικής».

Ο πρόεδρος του Μουσείου Κινηματογράφου του Τορίνο, Έντσο Γκίγκο και ο απερχόμενος διευθυντής Ντομένικο Ντε Γκαετάνο μίλησαν για τον Σκορσέζε, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στο τρέχον κινηματογραφικό του έργο, το οποίο επικεντρώνεται στην Ιταλία.

«Κάνω γυρίσματα μεταξύ Ούστικα και Ταορμίνα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για την ενάλια αρχαιολογία» αποκάλυψε ο Σκορσέζε. Η ταινία βασίζεται στο ερευνητικό έργο «Shipwreck of Sicily», με επικεφαλής τη Βρετανίδα υποβρύχια αρχαιολόγο Λίσα Μπριγκς, η οποία χρησιμοποιεί ανάλυση DNA σε αντικείμενα που ανακτήθηκαν από αρχαίες τοποθεσίες ναυαγίων για να ανασυνθέσει τις ιστορίες πλοίων, ναυτικών και φορτίων από την αρχαιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

