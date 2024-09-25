Martin Scorsese: Αναβάλλεται η έναρξη των γυρισμάτων δύο ταινιών του

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης για τα πιο εμβληματικά έργα του κινηματογράφου, είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει τα γυρίσματα δύο ταινιών πλάτη φέτος.

Η μία είναι το βιβλικό έπος, «The Life of Jesus», βασισμένο στο μυθιστόρημα του Σουσάκου Έντου του 1973, και το άλλο βιογραφική ταινία για τον θρυλικό τραγουδιστή Φρανκ Σινάτρα.

Σύμφωνα με το Variety και τα δύο κινηματογραφικά έργα έχουν αναβληθεί και κανένα δεν θα γυριστεί φέτος. Η ταινία «The Life of Jesus» του Σκορσέζε αναμενόταν να είναι το πρώτο από τα δύο έργα στο στάδιο της παραγωγής. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο καστ, πηγή ανέφερε στο Variety ότι η ταινία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Martin Scorsese’s ‘JESUS’ movie and ‘FRANK SINATRA’ biopic have been indefinitely postponed.



There was plans to shoot both movies back-to-back this year but that will no longer happen.



(Source: https://t.co/Qpgzh0tr1u) pic.twitter.com/zqOWR7h3yZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2024

Ο Σκορσέζε έχει δεσμευτεί να γυρίσει το κινηματογραφικό έργο για τον Ιησού Χριστό το οποίο φέρεται να χρηματοδοτεί ανεξάρτητα. Ακολούθησε παρόμοια προσέγγιση στο επικό του δράμα του 2016 «Silence», επίσης προσαρμοσμένο από ένα μυθιστόρημα του Έντου. Ο σκηνοθέτης ήλπιζε να πραγματοποιήσει γυρίσματα στο Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο, αλλά αυτές οι τοποθεσίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η ταινία «The Life of Jesus» υπόσχεται να εξερευνήσει τις περίπλοκες ανθρώπινες και θεϊκές πτυχές του Χριστού, όπως το προηγούμενο έργο του Σκορσέζε στο «The Last Temptation of Christ» (Ο τελευταίος πειρασμός). Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία, αλλά υπήρξαν φήμες για συμμετοχή του υποψήφιου για Όσκαρ, Άντριου Γκάρφιλντ.

Όσον αφορά στη βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα, η οποία έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στη βιομηχανία, συντελεστές που εμπλέκονται στην παραγωγή στα μέσα Αυγούστου ειδοποιήθηκαν ότι η ημερομηνία έναρξης του Νοεμβρίου είχε ακυρωθεί, χωρίς νέο σχεδιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.