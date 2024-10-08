Ξαφνική κόντρα Πορφυράκη- Τσαλίκη για ένα τραγούδι και στη μέση η Εύη Δρούτσα

Μια μεγάλη επιτυχία του Στάθη Αγγελόπουλου από το μακρινό 1998 επανεκτέλεσε πέρυσι ο Βασίλης Πορφυράκης και φέτος ο Γιώργος Τσαλίκης (που ανήκουν και οι δύο στο δυναμικό της ίδιας δισκογραφικής εταιρείας) . Ο λόγος για το τραγούδι «Παραμιλάς» σε μουσική του Νίκου Ιακωβίδη και στίχους της Εύης Δρούτσα που μέσα σε έναν χρόνο κάνει νέα καριέρα.

Στο Breakfast@Star μίλησε ο Βασίλης Πορφυράκης ο οποίος αν και δήλωσε ότι δεν ενοχλήθηκε, από τα λεγόμενά του φάνηκε ότι φυσικά ενοχλήθηκε. Ενώ και η Εύη Δρούτσα έδωσε τη δική της πλευρά στην εκπομπή.

«Οι επανεκτελέσεις έχουν ένα ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο. Όπως το πήρε εγώ έτσι μπορεί να το πάρει ο καθένας. Δεν αισθάνθηκα κάτι άσχημο. Ήταν ένα δικαίωμα. Δεν βλέπω μια πρωτοτυπία δεν βλέπω κάτι που λες, να έχει έναν σκοπό αυτό, εύχομαι να είναι καλό κι εγώ θα ξαναπάρω από τη Δρούτσα κομμάτι δεν θα πτοηθώ. Η Εύη μου το έδωσε με όλη της την καρδιά, ε, με όλη της την καρδιά το ξανάδωσε» είπε αρχικά ο Βασίλης Πορφυράκης με την Εύη Δρούτσα να απαντά σε ηχητικό απόσπασμα:

«Του έστειλα ένα μήνυμα να καταλάβει ότι το τραγούδι μπορώ να το δώσω όπου θέλω εγώ, είναι δικό μου και του Ιακωβίδη που το γράψαμε. Από εκεί και πέρα, όταν του έδωσα το τραγούδι και με πολύ χαρά και αγάπη του είπα πρόσεχε όμως γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που βρίσκεται ο Ιακωβίδης να ζητήσω άδεια, κοίταξε, φρόντισε να ζητήσεις άδεια. Δεν ζήτησε. Ο Γιώργος (σ.σ Τσαλίκης) ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να το κάνει έψαξε και τον βρήκε τον Ιακωβίδη στην Αμερική και πήρε άδεια»

«Ένα κομμάτι στον επόμενο χρόνο δεν θα το έκανα. Για εμένα. Δεν θα είχε κάποιο όφελος. Είτε ήταν επιτυχημένο, είτε δεν ήταν. Δεν το θεωρώ… μη ηθικό» συμπλήρωσε ο Βασίλης Πορφυράκης και φυσικά η Εύη Δρούτσα ρωτήθηκε για τα λεγόμενά του αυτά και απάντησε:

Δρούτσα: «Αυτή είναι η γνώμη του Πορφυράκη. Η γνώμη της δισκογραφίας δεν είναι αυτή όμως, ούτε του Γιώργου Τσαλίκη, Ότι θέλει ο δημιουργός το κάνει. Μπορεί να θέλει ο δημιουργός την ίδια ώρα να το δώσει σε 125, θα το δώσει. Δεν υπάρχει ηθική σε αυτό το πράγμα. Είναι επάγγελμα. Ανήκει σε μένα και στον συνθέτη, το κάνουμε ότι θέλουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν το κάθε τραγούδι Γιατί να μην το δώσω;»

