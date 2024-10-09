Άρης Σερβετάλης: «Οι φίλοι μου είπανε ότι έχω ξεφύγει τελείως»

Τη μεταστροφή του προς τη θρησκεία και την πίστη, την αξία που έχει για τον ίδιο η εξομολόγηση και τα μυστήρια της Ορθοδοξίας και πώς και πριν και τώρα νιώθει ότι είναι στο περιθώριο εκμυστηρεύτηκε σε μια διαφορετική συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, στο Στούντιο 4, ο Άρης Σερβετάλης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν θυμίζει σε τίποτα τον εαυτό του την εποχή που πρωταγωνιστούσε ως Λάζαρος στην πολύ πετυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» έχοντας κάνει τεράστια προσωπική αλλαγή.

«Είναι δώρο η πίστη. Σου δίνεται αν έχεις προδιάθεση ή μια καλή κατάσταση που αναζητάς την αλήθεια. Μετά είναι θέμα εμπιστοσύνης. Από τη στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία, αισθάνεσαι την αξία της λατρευτικής ζωής, των μυστηρίων, της εξομολόγησης. Είναι βιωματικά τα πράγματα και δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Λες ότι αυτό με ανασταίνει και δεν μπορείς να το εξηγήσεις» είπε ο Άρης Σερβετάλης για την επαφή του με τη θρησκεία και συνέχισε:

«Οι άλλοι άρχισαν να το βλέπουν ότι έχω τρελαθεί, έχω καεί, πάει αυτός έχει λαλήσει τελείως και δεν επικοινωνεί. Οι φίλοι μου είπανε ότι έχω ξεφύγει τελείως. Εγώ είπα ότι είχα ξεφύγει και τώρα κάπως έρχομαι. Τώρα είναι αντιστρόφως ανάλογα τα πράγματα. Παλιά ήμουν με κόκκινα και μπλε μαλλιά πριν από το «Είσαι το ταίρι μου» κι ήμουν στο περιθώριο και τώρα λες Ορθοδοξία, Θεός, σχέση, βιωματικά πράγματα κι είμαι πάλι στο περιθώριο»

