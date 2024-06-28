Αρχικά ο εκκεντρικός Joost Klein και το Europapa που ήταν η συμμετοχή της Ολλανδίας στον Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε φέτος από την κυκλοφορία του τραγουδιού μπήκε στην κορυφή της λίστας με τα μεγάλα φαβορί. Και έμεινε αρκετό καιρό εκεί μέχρι και που κυκλοφόρησαν και οι συμμετοχές των υπόλοιπων χωρών με την Κροατία να δείχνει ο μεγάλος αντίπαλος και την Ελβετία - που κέρδισε τελικά- να ακουλουθεί.

Όλα όσα έγιναν όμως με τις αντιδράσεις για την αποστολή του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα και το σχεδόν εχθρικό κλίμα ανάμεσα στην εκπρόσωπο του Ισραήλ Eden Golen και των συνεργατών της με σχεδόν όλες τις άλλες αποστολές που συμμετείχαν στην Eurovision οδήγησαν τελικά στην κυριολεξία μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό τον Joost Klein και το ανάρπαστο Europapa του σε αποκλεισμό.

