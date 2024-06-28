Happy Traveller- Σκάι: Το Σάββατο 29/6, το πρώτο μέρος του οδοιπορικού στη Σίφνο

Άκρως καλοκαιρινά τα δύο τελευταία επεισόδια της φετινής σεζόν και το Happy Traveller ταξιδεύει στην πανέμορφη Σίφνο.

Το κυκλαδίτικο νησί με τα κάτασπρα παραδοσιακά χωριά, τις αμέτρητες εκκλησίες, τους γραφικούς περιστερώνες, τους ανεμόμυλους και τις παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά. Οι παραδόσεις, η αρχιτεκτονική και οι τοπικές λιχουδιές ολοκληρώνουν την εικόνα της Σίφνου, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για Έλληνες και ξένους τουρίστες.

Στο πρώτο μέρος, το Σάββατο 29 Ιουνίου, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους εξερευνούν το κέντρο του νησιού και τους βασικούς οικισμούς του. Το Κάστρο και το εκκλησάκι των 7 Μαρτύρων, τα Σεράλια, την Απολλωνία με το γραφικό στενό και τον Αρτεμώνα όπου πετυχαίνουν και παραδοσιακό πανηγύρι με τραγούδι και χορό.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν στο βόρειο τμήμα της Σίφνου με τη Χερρόνησο, τα ιστορικά μεταλλεία του Άγιου Σώστη και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα από τον Άγιο Συμεών.

Η κυκλαδίτικη διάθεση των ταξιδιωτών θα διατηρηθεί και στο επόμενο επεισόδιο με τη συνέχεια της εξερεύνησης της Σίφνου.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!



