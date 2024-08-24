Ο Γιώργος Λεβέντης μαζεύει σταφύλια στην Ιθάκη

Για όσους δεν γνωρίζουν η Ιθάκη είναι εδώ και χρόνια ο…ιερός χώρος του Γιώργου Λεβέντη.

Όπου κι αν βρίσκεται στον πλανήτη για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις το καλοκαίρι επιστρέφει εκεί που είναι το ησυχαστήριο του και το μέρος που ηρεμεί και φορτώνει τις μπαταρίες τους περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του.

Φίλους ζωής με τους οποίους μετράει πολλά χρόνια σχέσης από τότε που ήταν παιδί. Εδώ η οικογένειά του διαθέτει αμπελώνες και βγάζει κρασί και ο Γιώργος Λεβέντης από μικρό παιδί έμαθε τη διαδικασία του τρύγου και συμμετείχε σε αυτήν. Και συνεχίζει να συμμετέχει απολαμβάνοντας κάθε λεπτό χειρονακτικής σκληρής εργασίας στα αμπέλια και το οινοποιείο. Κι αν δεν μας πιστεύετε δείτε και μόνοι σας.

