Το ξέσπασμα του Αλέξανδρου Λογοθέτη για τον χώρο του κινηματογράφου και τα βραβεία

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται χαμός με τις υποψηφιότητες των ελληνικών ταινιών για τα Oscars την επιτροπή που όρισε και ξεόρισε το Υπουργείο Πολιτισμού τις αντιδράσεις από την Eλληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και τις ελληνικές κινηματογραφικές ενώσεις.

Και τελικά την απόσυρση 21 (από τις 23) υποψήφιων ταινιών από τους δημιουργούς με αποτέλεσμα να απομείνουν μόλις δύο που διεκδικούν τη θέση, της Εύας Νάθενα, «Καπετάν Μιχάλης» του Κώστα Χαραλάμπους.

Με αυτή την αφορμή ο Αλέξανδρος Λογοθέτης είχε πολλά να απευθύνει στους ανθρώπους του χώρου και το έκανε με ένα live που στη συνέχεια δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram.

