Ο Σταύρος Σβήγκος βρέθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη στο YouTube, Sex Podcast με διάθεση να ανοίξει όλα του τα χαρτιά, αλληλένδετα ή μη με το σεξ.

Γιατί όλα άλλωστε είναι κομμάτι της ζωής. Οι γονείς του κάνουν ακόμη έρωτα, εκείνος αναζητά πλέον την χημεία και την σύνδεση με μία σύντροφο, η περίοδος της εγκυμοσύνης της μητέρας του γιου του ήταν ό,τι καλύτερο για εκείνον και δεν μπορεί την «δηθενιά».

Οι πολιτικοί και τα social media δημιουργούν βιαιότητα. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία λύτρωσης και η νέα ταινία με τίτλο ΚΟΡΑ έρχεται!

«Γενικότερα δεν έχω ταμπού κι έχω πειραματιστεί σε πράγματα που γεννιούνται εκείνη τη στιγμή, όχι να το αποφασίσω από πριν και να πάω στοχευμένα. Όποτε μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχει πετύχει ποτέ» ήταν η πιο πικάντικη δήλωση του ηθοποιού που συζητήθηκε πολύ και συνέχισε:

«Δεν γεννήθηκε, ήταν επί τούτου. Ένα κάλεσμα, για παράδειγμα, για ομαδικό σεξ. Ένιωθα ότι ήταν σαν να μου έλεγαν «έλα να φάμε, να συζητήσουμε, να δώσουμε τα χέρια, εντάξει». Δεν μπορώ έτσι, δεν μου κάνει. Έγινε, παρόλα αυτά, αλλά μέτρια. Έχει συμβεί και πετυχημένα. Δεν είμαι άνθρωπος με ταμπού. Και με το ίδιο φύλο, με άνδρα δεν ήμουν κλειστός, απλώς δεν μου βγαίνει. Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια ανάγκη»

Ενώ αστειεύτηκε με τον αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους δηλώσεις του στη γειτονιά του:

«Πάντα ήμουν ανοιχτός στις πιο… μεσημεριανές συνεντεύξεις και λέω: τι σας ενδιαφέρει, μπορεί να πηγαίνω με ό,τι θέλω, γιατί πρέπει να ξέρετε; Και κυκλοφορεί μετά ότι είμαι ή δεν είμαι (ομοφυλόφιλος) και στη γειτονιά μου λένε ότι ξέρουν ότι μου αρέσουν οι γυναίκες και γιατί δεν το λέω, τους απαντώ ότι δεν τους αφορά αυτό»

