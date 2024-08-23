Josephine: Δυο τούρτες και μια αγκαλιά από τον Νίνο για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της είχε χθες η Josephine Wendel, κλείνοντας τα 34 της χρόνια και φυσικά το γιόρτασε με πολύ δικούς της ανθρώπους και τον σύντροφό της Νίνο Ξυπολητά με τον οποίον μετά τη μικρή κρίση που πέρασαν την άνοιξη, είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ.

Εκείνος μάλιστα με το που ξεκίνησε η μέρα των γενεθλίων της, της έκανε και μια έκπληξη με μια τούρτα πριβέ που την ξάφνιασε και την έκανε να χαρεί πολύ. Γιατί τελικά τα απλά είναι τα πιο ωραία.

