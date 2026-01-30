Η Pepsi «κλέβει» την πολική αρκούδα της Coca-Cola για διαφήμιση του Super Bowl

Η πολική αρκούδα μπορεί να θεωρείται το «πνευματικό ζώο» της Coca-Cola, όμως η Pepsi την επιστρατεύει σε μια νέα διαφήμιση για το Super Bowl.

Το σποτ, με τίτλο "The Choice" έκανε πρεμιέρα στο διαδίκτυο την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Πρωταγωνιστεί μια πολική αρκούδα —σήμα κατατεθέν των διαφημίσεων της Coca-Cola εδώ και χρόνια— η οποία, έχοντας δεμένα τα μάτια, συμμετέχει στο "Pepsi Challenge" και επιλέγει την Pepsi Zero Sugar έναντι της Coke Zero Sugar.

Μετά το teaser που κυκλοφόρησε στις 26 Ιανουαρίου, η Pepsi δημοσίευσε ολόκληρο το σποτ των 45 δευτερολέπτων, ενώ μια έκδοση 30 δευτερολέπτων θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα στις 8 Φεβρουαρίου.

🥤 Pepsi restarts the soda wars — by stealing Coca-Cola’s polar bear



Pepsi has dropped its Super Bowl ad. The commercial cheekily hijacks Coca-Cola’s iconic polar bear, one of the most recognisable mascots in advertising history.



Cold move. pic.twitter.com/ll2wBtxW5z — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2026

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας, το αποτέλεσμα της δοκιμής στέλνει την μπερδεμένη αρκούδα σε ένα «ταξίδι αυτογνωσίας», καθώς συνειδητοποιεί ότι προτιμά ένα προϊόν της Pepsi. Η αρκούδα επισκέπτεται έναν θεραπευτή, τον οποίο υποδύεται ο σκηνοθέτης της διαφήμισης, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τάικα Γουαϊτίτι ("JoJo Rabbit").

Υπό τους ήχους του κλασικού τραγουδιού των Queen, "I Want to Break Free", η αρκούδα συναντά μια άλλη αρκούδα που επίσης λατρεύει την Pepsi Zero Sugar και καταλήγουν να εμφανίζονται στη γιγαντοοθόνη μιας συναυλίας των Coldplay με τα αναψυκτικά στο χέρι.

«Το να "πειράζεις" την αρκούδα, που είναι συνδεδεμένη με την Coke, είναι διασκεδαστικό», δήλωσε στη USA TODAY ο Mark Kirkham, γενικός διευθυντής μάρκετινγκ της PepsiCo. «Προκαλεί συζητήσεις, και αυτό είναι το νόημα του Super Bowl».

Παράλληλα, το διαφημιστικό σποτ έκανε και μια εμφανή αναφορά στο viral περιστατικό σε συναυλία των Coldplay το περασμένο καλοκαίρι, όπου ο Andy Byron, τότε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας Astronomer, και η Kristin Cabot —υψηλόβαθμο στέλεχος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, εμφανίστηκαν μαζί από την κάμερα, αποκαλύπτωντας την εξωσυζυγική τους σχέση.

Η αναβίωση του Pepsi Challenge έρχεται ακριβώς 50 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, με στόχο να αναθερμάνει τη συζήτηση γύρω από τη γεύση. Η Pepsi έχει μακρά ιστορία στις διαφημίσεις του Super Bowl, με τον Kirkham να τονίζει ότι στόχος της εταιρείας δεν είναι απλώς μια διαφήμιση, αλλά η δημιουργία μιας «πολιτιστικής στιγμής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.