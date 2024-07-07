Ο απίστευτος αποχαιρετισμός του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην Ελένη Μενεγάκη

Συνεργάστηκαν στενά για τρία χρόνια και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν όλα ρόδινα –και δεν το έκρυψαν κιόλας- ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Ελένη Μενεγάκη συνδέθηκαν στενά.

Σίγουρα για εκείνον και παρά τα χρόνια του στην τηλεόραση η Ελένη ήταν μεγάλο σχολείο. Το λέει κιόλας σχεδόν από την πρώτη στιγμή που έκλεισε να είναι στο πλευρό της το καλοκαίρι του 2021.

Και τώρα τρία χρόνια μετά η Ελένη Μενεγάκη όχι μόνο φεύγει από το Mega αλλά προανήγγειλε κι ότι δεν θα επιστρέψει με καθημερινή εκπομπή ποτέ ξανά.

Κι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με ένα ποστ έκανε τον δικό του απολογισμό-αποχαιρετισμό στην αναμφισβήτητη βασίλισσα της τηλεόρασης.

«Είναι μαμά. Είναι «σκυλί» στη δουλειά. Είναι ασπίδα για όποιον προστατεύει και λιοντάρι σε όποιον τολμήσει να σκεφτεί να πειράξει εκείνους που αγαπά, ή προσέχει.

Πρωτοπόρος όσο και πιστή στις αρχές και τις παραδόσεις. Επιφυλακτική στο καινούριο, αλλά πιο πρόθυμη να μάθει και να εξελιχθεί από οποιονδήποτε πιτσιρικά. Η Ελένη δεν κάνει εκπομπή, η Ελένη ΕΙΝΑΙ η εκπομπή, όσο αυτή εκπέμπει.

Μετά; Μετά, είναι μάνα, σύντροφος, κόρη, ανιψιά και φίλη, σα να μη συνδεόταν 5’ πριν με όλη την Ελλάδα και κάθε της βήξιμο γινόταν τίτλος.

Είναι γούρι, είναι άνθρωπος κανονικός με νεύρα, αδυναμίες και ελαττώματα, όμως…

Όμως, θέλω να το σκεφτείτε: Κουβαλάει όλο αυτό το βάρος του να είσαι η «Μενεγάκη» τόσα χρόνια, χωρίς να έχει απογοητεύσει ποτέ. Σε μια εποχή που όποιος κάνει νούμερα σε ένα τέταρτο αλλάζει συμπεριφορά, η Ελένη υπηρετεί το τηλεοπτικό στέμμα, «Μενεγάκη» 30 χρόνια με συνέπεια μοναχού.

Δε θα γράψω άλλα, γιατί θα έρθει ο καιρός να τα μοιραστώ μαζί σας. Θα πω μόνο αυτό: Ναι, το μάτι σε διαπερνά και το «ρουθούνι» ισχύει. Μόλις όμως της αποδείξεις ΜΟΝΟ μέσα απ’ τη δουλειά σου ότι σέβεσαι εκείνη και εσάς - τους τηλεθεατές της - και την εκπροσωπείς ακόμη και όταν είσαι στις διακοπές σου… Τότε αυτά στρέφονται απέναντι σε όποιον σε πειράξει - Και αυτό ισχύει για πάντα.

Τι είναι αυτή η φωτογραφία λοιπόν; Παράσημο είναι. Respect στην Κυρία Ελένη Μενεγάκη. Ευχαριστώ…»

