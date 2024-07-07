Η Μπαχάρ, η ηρωίδα μας, είναι μία αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, που πάντα βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές της. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή, αλλά δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμά της, σκεπάζοντας τα όνειρά της.

Μία ξαφνική αδιαθεσία θα ανατρέψει τα πάντα. Το πρόβλημα υγείας που προκύπτει γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου για την ίδια. Και ενώ μόνο ο άντρας της θα μπορούσε να την σώσει, εκείνος της γυρίζει την πλάτη, αρνούμενος να γίνει δότης. Ένας άντρας που την έχει ήδη προδώσει για μια άλλη γυναίκα. Και πλάι του, μία πεθερά που δεν την αποδέχτηκε ποτέ!

Η ιστορία από την αρχή:

Η Μπαχάρ κερδίζει τη μάχη... Τώρα ξέρει ποιος την εκτιμά πραγματικά και ποιος τη θεωρεί δεδομένη. Και ένας από τους ανθρώπους που θα γίνει συνοδοιπόρος της, είναι ο γιατρός που την έσωσε.

Νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέες απρόβλεπτες εξελίξεις

Στα επόμενα επεισόδια, η Μπαχάρ, θα ακροβατεί ανάμεσα σε δραματικές όσο και κωμικές καταστάσεις. Με την... παιδιάστικη, ώρες ώρες, αφέλεια, αλλά και το συναισθηματικό της μεγαλείο θα κάνει της δική της, Καινούργια Αρχή. Και είναι πρόθυμη να τη μοιραστεί μαζί μας. Δίνοντας ένα μάθημα σε όσους το αξίζουν...

BAHAR -ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

