O Alan Partridge προβλέπει τον επόμενο James Bond: Θα είναι ο Ryan Gosling

Με τις εικασίες να κυριαρχούν αυτή τη στιγμή, ο Άλαν Πάρτριτζ είναι το τελευταίο δημόσιο πρόσωπο που διατύπωσε τη θέση του για το ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Σε μια νέα συνέντευξη Q&A στην εφημερίδα The Guardian, ο κωμικός χαρακτήρας που υποδύεται ο Άγγλος ηθοποιός Στιβ Κούγκαν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα δεχόταν την πρόταση να υποδυθεί τον διάσημο κατάσκοπο, αν παρουσιαζόταν η ευκαιρία.

Alan Partridge on cars, Canadians and Sunday roasts: ‘I’m already about 70% vegan’ https://t.co/7DZQTG192R — Guardian culture (@guardianculture) November 23, 2023

«Δεν θα γινόταν» απάντησε.

«Υπάρχει μια σειρά για το κάστινγκ του 007. Επιλέγουν έναν ηθοποιό από μία από τις μικρότερες συνιστώσες του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από μια μη βρετανική χώρα της Κοινοπολιτείας και τέλος έναν Άγγλο - και επαναλαμβάνουν. Ηθοποιός από μικρότερη συνιστώσα του Ηνωμένου Βασιλείου (Κόνερι, Σκωτία), μη Βρετανός ηθοποιός (Λέιζενμπι, Αυστραλία), Άγγλος (Μουρ, Αγγλία). Η σειρά ολοκληρώθηκε, πάμε ξανά: ηθοποιός από το μικρότερη συνιστώσα του Ηνωμένου Βασιλείου (Ντάλτον, Ουαλία), μη Βρετανός ηθοποιός (Μπρόσναν, Ιρλανδία), Άγγλος (Κρεγκ, Αγγλία)» υποστήριξε ο Πάρτριτζ.

«Λοιπόν, βλέπετε, δεν θα μπορούσα να είμαι ο επόμενος Μποντ. Θα είναι ο Τζέιμς Νέσμπιτ (Βόρεια Ιρλανδία), ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Καναδάς), στη συνέχεια ένας Άγγλος. Αν υποθέσουμε ότι ο Νέσμπιτ και ο Γκόσλινγκ θα κάνουν τρεις ταινίες ο καθένας (μία κάθε τρία χρόνια), το νωρίτερο που θα μπορούσα να παίξω τον ρόλο θα ήταν το 2041, όταν θα ήμουν στα 80 μου. Θα είμαι πολύ μεγάλος» διευκρίνισε.

«Ενώ έχω ιδέες για το πώς θα μπορούσε να ξαναγραφτεί ελαφρώς ο ρόλος για να εξυπηρετήσει την κινητικότητα του μυστικού πράκτορα και τα προβλήματα της ουροδόχου κύστης, ακόμα και τότε πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ απίθανο να με επέλεγαν. Δεδομένων όλων αυτών; Δεν πρόκειται να συμβεί… μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί» πρόσθεσε.

Ο Στιβ Κούγκαν είναι Άγγλος κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος, γνωστός για τη δημιουργία πρωτότυπων χαρακτήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.