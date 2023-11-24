Michael Richards: Το «αστέρι» του «Seinfeld» θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός και κωμικός, Μάικλ Ρίτσαρντς, γνωστός για τον ρόλο του ως Κρέιμερ στη σειρά «Seinfeld» ,θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματα του τον επόμενο χρόνο.

Το βιβλίο με τίτλο «Entrances and Exits», όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός στο People, θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Permuted Press τον Ιούνιο του 2024.

«Είμαι ενθουσιασμένος που παρουσιάζω στον κόσμο τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα του Μάικλ Ρίτσαρντς, τα αστεία του οποίου ως Κόσμο Κρέιμερ στο Seinfeld διασκέδασαν γενιές θεατών και άφησαν ένα ανεξίτηλο σημάδι στο πολιτιστικό τοπίο», ανέφερε ο Άντονι Ζικάρντι εκδότης του Permuted Press σε μια δήλωσή του στο People.

Στο βιβλίο του, ο Ρίτσαρντς, 74 ετών, θα μοιραστεί ιστορίες από τη ζωή του που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφής από τη σχιζοφρενική γιαγιά του. Γράφει επίσης για τα χρόνια του στον στρατό των ΗΠΑ μετά την επιστράτευση το 1970, και για το πώς βρήκε τη φωνή του στο θέατρο σε νεαρή ηλικία. Η εμπειρία βοήθησε στη διαμόρφωση της καριέρας του, από τις εμφανίσεις στη σκηνή της stand up κωμωδίας δίπλα στον Ρόμπιν Γουίλιαμς και τον Τζέι Λένο, μέχρι τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο Seinfeld.

Ο Ρίτσαρντς θα αναφέρεται επίσης στο «ντροπιαστικό» ξέσπασμά του το 2006, όταν κινηματογραφήθηκε να φωνάζει ρατσιστικά επίθετα στο κοινό κατά τη διάρκεια ενός stand-up show στο Λος Άντζελες. Μετά το περιστατικό, ο Ρίτσαρντς κράτησε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το περιστατικό τον οδήγησε σε μια «δια βίου πνευματική αναζήτηση».

«O Ρίτσαρντς επιδιώκει να μοιραστεί το ταξίδι του με αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία του, που χαρακτηρίζεται από δοκιμασίες, θριάμβους και μεταμόρφωση, αντηχεί με το απρόβλεπτο και τον παραλογισμό της ίδιας της ζωής, σαν τον χαρακτήρα που τον έκανε γνωστό» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου, τον πρόλογο του οποίου έγραψε ο κωμικός, ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός Τζέρι Σάινφελντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

