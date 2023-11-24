Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Η ταχύτητα και το άγχος καθορίζουν την πορεία των σημερινών μονομάχων - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Φερεντίνος

Ο Χόρχε Γιώργος Πανηγύρης έφυγε με άδεια χέρια από το τελευταίο παιχνίδι ενώ οι 2 εναπομείναντες αντίπαλοί του, μοιράστηκαν τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει και διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο.

Δείτε το trailer:

Ο Κωστής Θεοδοσίου που κάθεται στη θέση 91, είναι ο τυχερός που κληρώνεται για να ανέβει στην αρένα του Μονομάχου, διεκδικώντας μέχρι και 100.000 ευρώ! Εργάζεται σε κατάστημα με ανδρικά ενδύματα και υποδήματα και είναι ένας παίκτης που χαρακτηρίζεται για την ταχύτητά του. Γρήγορα λοιπόν, μένει μόνος εναντίον 3 αντιπάλων και η αγωνία κορυφώνεται! Θα καταφέρει να φύγει ως ένας ακόμα μεγάλος νικητής;

monomaxos

Επόμενη Μονομάχος αναδεικνύεται η Έλενα Κοτσιανού από τη θέση 20. Είναι υπάλληλος σε ζαχαροπλαστείο, κατάγεται από την Καβάλα, έχει σπουδάσει κομμωτική και αυτοχαρακτηρίζεται «στιλάτη» και «γάτα». Παρ’ όλα αυτά όμως, ανεβαίνοντας στην αρένα του Μονομάχου, αισθάνεται το άγχος να την κυριεύει. Θα το διαχειριστεί πριν να είναι πολύ αργά;

monomaxos

