Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Στην κουζίνα με στυλ - Δείτε το trailer

Ένα απολαυστικό επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην κουζίνα της εκπομπής «H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ» που μετατρέπεται σε πασαρέλα με τον Μάρκο και τον Έκτορα να γίνονται κριτές στο… My Style Rocks… The Kitchen Edition!

Δείτε το trailer:

Η μόδα συναντά τη μαγειρική και τις παίκτριες λίγο πριν πάρουν τις κουτάλες ανά χείρας, δέχονται τη βαθμολογία των κριτών για τις στιλιστικές τους επιλογές. Οι προηγούμενες νικήτριες Έλλη και Κατερίνα διαγωνίζονται με τη Σελένη και τη Ρέινα, πρώην διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Η Έλλη και η Κατερίνα χόρεψαν, τραγούδησαν, μαγείρεψαν και κέρδισαν την προηγούμενη φορά και αυτό ακριβώς έχουν σκοπό να κάνουν και σήμερα. Ξεκινούν να μαγειρεύουν «κοτομπουκιές με πουρέ πατάτας», όμως ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Θα σταθούν τυχερές και αυτή τη φορά για να στήσουν πιάτο;

Η Ρέινα και η Σελένη μπαίνουν στην κουζίνα με αέρα σιγουριάς και με στυλ... που όμως θα τις δυσκολέψει πολύ, τόσο στη συλλογή των υλικών όσο και στην παρασκευή των «καλαμποκοκεφτέδων». Η Ρέινα, με την καθοδήγηση της Σελένης, κάνει το καλύτερο δυνατό αλλά η έλλειψη βασικών υλικών αποδεικνύεται μεγάλο πρόβλημα. Άραγε οι γνώσεις των κοριτσιών στη μαγειρική είναι τόσο καλές όσο και στη μόδα;

Ο Έκτορας «τα βάφει μαύρα» με τα πιάτα που παρουσιάζονται μπροστά του. Μετά τη βαθμολογία στην πασαρέλα, πώς θα βαθμολογήσει τα πιάτα των κοριτσιών;

Πηγή: skai.gr

