The Final Coutndown: Τι απέγιναν οι Europe

Τον Μάιο του 1986, το ροκ σουηδικό συγκρότημα Europe κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έμελε να γίνει παγκόσμιο χιτ και ο «ύμνος» του ελληνικού μπάσκετ: το The Final Coutndown.

Μαζί με την μπαλάντα Carrie (αν δεν την γνωρίζετε, πιθανότατα δεν σας ενδιαφέρει το άρθρο), οι Europe εκτινάχθηκαν στην κορυφή αλλά έκτοτε κανείς (στην Ελλάδα τουλάχιστον) δεν έμαθε ποτέ κανένα άλλο τραγούδι τους ούτε νέα τους.

Αν και πολλοί πιστεύουν έχουν περάσει στη λήθη, τούτοις η μπάντα ακόμα είναι ενεργή - αν και τα μέλη της έχουν «πατήσει» τα 60.

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1992 αλλά επανενώθηκε προσωρινά για μια μοναδική παράσταση στη Στοκχόλμη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999.

Το 2003, οι Europe ανακοίνωσαν την επίσημη επανένωση τους, γιορτάζοντας το γεγονός με μία ευρωπαϊκή περιοδεία.

Από τότε το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει έξι άλμπουμ, Start from the Dark (2004), Secret Society ( 2006), Last Look at Eden (2009), Bag of Bones (2012), War of Kings (2015) και Walk the Earth (2017).

Επίσης, κάνει επιλεγμένες εμφανίσεις και συναυλίες στην Ευρώπη.

Του ρου ρου ρουυυυ, του ρου ρου του τουυυυ…

Για να μαθαίνουν οι νεότεροι

Οι Europe ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του της δεκαετίας του 80 και πούλησαν πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Το συγκρότημα πέτυχε δύο του δίσκοι να βρεθούν στο στους κορυφαίους 20 στη λίστα Billboard 200 (The Final Countdown και Out of This World) καθώς και δύο σινγκλ στα κορυφαία 10 στη λίστα Billboard Hot 100 (The Final Countdown and Carrie).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.