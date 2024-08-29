Bahar-Καινούργια Αρχή: Τιμούρ και Ρενγκίν αντιμέτωποι με τις συνέπειες

Ο Τιμούρ και η Ρενγκίν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της παράνομης σχέσης και της απόκρυψης της αλήθειας όλα αυτά τα χρόνια. Η Μπαχάρ μπορεί επιτέλους να ελευθερωθεί, όμως φοβάται να ευτυχήσει γιατί φοβάται μήπως πληγωθεί ξανά.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Πάρλα είναι απαρηγόρητη, γιατί η επίθεση της Ουμάι της προκάλεσε κάταγμα στο χέρι και τώρα θα χρειαστεί να περάσει πολύς καιρός μέχρι να μπορέσει να ζωγραφίσει ξανά. Αλλά και η Ουμάι αρνείται να ζωγραφίσει ξανά, όσο και αν η Μπαχάρ προσπαθεί να την μεταπείσει. Παράλληλα, δικαιολογεί την Πάρλα για τον θυμό της – δεν ευθύνεται εκείνη για τα λάθη των γονιών της.

Η Νεβρά αρνείται να δεχτεί την Πάρλα ως εγγονή της και θέλει να στηρίξει την Μπαχάρ. Κατηγορεί τον γιο της για τα σφάλματά του και πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του. Ο Τιμούρ της επιστρέφει τις κατηγορίες – εκείνη ευθύνεται για την πορεία της οικογένειας και της ζωής του.

Το επίμαχο video με την τρυφερή σκηνή ανάμεσα σε Τιμούρ και Ρενγκίν φτάνει στο γραφείο του Διευθυντή του νοσοκομείου, ενώ τα πλάνα έχουν διαρρεύσει σε όλο το προσωπικό. Εξαιτίας του μεγέθους του σκανδάλου, ο Αρχίατρος ζητά και από τους δύο να παραιτηθούν. Η Μπαχάρ θα έπρεπε να χαίρεται, όμως δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τη νίκη της.

