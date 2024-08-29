Μάριος Αθανασίου: Το βίντεο που ανέβασε χθες και κατέβασε σήμερα το πρωί και η παρεξήγηση

Άνθρωπος με κοινωνική συνείδηση ο Μάριος Αθανασίου προχθές το βράδυ έγινε μάρτυρας ενός περιστατικού που τον σόκαρε και τον τάραξε σε τέτοιο βαθμό που αποφάσισε να κάνει ένα βίντεο βγάζοντας όμως λάθος συμπέρασμα για αυτό που αντίκρισε.

Σε κεντρικό δρόμο στα βορειοδυτικά προάστια αντίκρισε μια κοπέλα γυμνή και πολύ ταραγμένη με κόσμο και αστυνομία γύρω της και συμπέρανε πως έπεσε θύμα βιασμού. Απόλυτα συγκλονισμένος -ολοφάνερο στη ροή του λόγου του- έκανε ένα βίντεο πολλές ώρες μετά για το ότι κανείς δεν φρόντισε να την καλύψει, με τα αυτοκίνητα να περνούν γύρω της και τον κόσμο να χαζεύει το γεγονός. Πατώντας σε αυτό μιλούσε και για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την κακοποίηση και τον βιασμό και εξέφραζε όλα τα πιστεύω του εμφανέστατα ταραγμένος ακόμα.

Μετά τη δημοσιοποίησή του όμως δέχτηκε πολλαπλά μηνύματα από κατοίκους της περιοχής που τον ενημέρωναν πως δεν επρόκειτο για τέτοιο περιστατικό και έτσι σήμερα το πρωί κατέβασε το εν λόγω βίντεο από τα social media του καθώς αν και η ουσία των όσων έλεγε είναι ακριβώς αυτό που πιστεύει δεν ήθελε να υπάρχει αυτή η ανακρίβεια που ανέφερε στην αρχή από παρεξήγηση. Και όπως μάθαμε σκοπεύει να ανεβάσει ένα διορθωτικό πάνω σε αυτό το θέμα κατά πάσα πιθανότητα εντός της ημέρας.

