Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν (Ellen Burstyn) πρόκειται να τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα (Alberto Barbera), χαρακτήρισε την Μπέρστιν ως μια ηθοποιό «σπάνιας εκφραστικής δύναμης και αυθεντικότητας», τονίζοντας ότι, μέσα από τους ρόλους της χάρισε «βάθος και πολυπλοκότητα σε αξέχαστους γυναικείους χαρακτήρες που αποτύπωσαν τις αντιφάσεις και τις μεταμορφώσεις της σύγχρονης γυναίκας».

Και συνέχισε: «Αναδείχθηκε μέσα από το "The Last Picture Show" του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, που αποτύπωσε το λυκόφως της αμερικανικής επαρχίας και εκτοξεύθηκε στη διεθνή αναγνώριση χάρη στην επιτυχία του "The Exorcist" του Γουίλιαμ Φρίντκιν. Στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το "Alice Doesn't Live Here Anymore" του Μάρτιν Σκορσέζε, μια ταινία-μανιφέστο για τις γυναίκες που διεκδικούν ξανά την ταυτότητα και την ελευθερία τους».

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας της, η Μπέρστιν συνεργάστηκε με ορισμένους από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου όπως ο Αλέν Ρενέ (Alain Resnais) στο «Providence», ο Πολ Σρέιντερ (Paul Schrader) στο «Hardcore», ο Μπομπ Ράφελσον (Bob Rafelson) στη ταινία «The King of Marvin Gardens», ο Ντάρεν Αρονόφσκι (Darren Aronofsky) στο «Requiem for a Dream» και ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) στο «Interstellar».

«Η ερμηνεία της, η οποία μπορούσε να φωτίσει τον πόνο και την καθημερινή ανθεκτικότητα με αξιοπρέπεια, ειρωνεία και θάρρος, παραμένει ένα απόλυτο πρότυπο αυθεντικότητας, τόσο στην τέχνη της υποκριτικής όσο και στη δημόσια παρουσία της», κατέληξε.

Η απονομή του Χρυσού Λέοντα στη θρυλική ηθοποιό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ειδικής προβολής της ταινίας μικρού μήκους «Flesh Impact», σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ (Maggie Gyllenhaal). Το φιλμ είναι αφιερωμένο στη Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της και αναδεικνύει το «ασυνήθιστο ταλέντο της Μπέρστιν ως ερμηνεύτρια», σύμφωνα με το φεστιβάλ. Στο πλευρό της πρωταγωνιστούν οι Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), Πίτερ Σάρσγκααρντ (Peter Sarsgaard) και Σεπιντέχ Μοάφι (Sepideh Moafi). Η Τζόνσον ενσαρκώνει τη Μονρόε στο απόγειο της δόξας της, ενώ η Μπέρστιν υποδύεται μια διαφορετική, πιο ώριμη εκδοχή της θρυλικής σταρ, την οποία το κοινό δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει.

«Ουάου! Όχι μόνο θα ταξιδέψω σε μία από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις στον κόσμο, αλλά θα επιστρέψω στο σπίτι κρατώντας στην αγκαλιά μου έναν Χρυσό Λέοντα! Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας! Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή, τόση χαρά και τόσο βαθιά ευγνωμοσύνη! Πραγματικά, ουάου!», ανέφερε σε δήλωσή της η διάσημη ηθοποιός.

Σύμφωνα με το Variety, το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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