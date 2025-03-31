Νίνα Λοτσάρη: «Είμαι πανευτυχής που ο σύντροφός μου δεν μου δίνει «τροφή» για ζήλια

Tις απόψεις της για τη ζήλια μεταξύ συντρόφων κατέθεσε η Νίνα Λοτσάρη μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Ο σύντροφός μου δεν ζηλεύει καθόλου. Του το έχω απαγορεύσει. Αστειεύομαι! Άνθρωπος είναι κι αυτός, μπορεί λίγο να ζηλέψει, μπορεί κάτι να μου πει αλλά το ξεπερνάει γρήγορα γιατί τον κοιτάζω περίεργα. Έχω βρει το κόλπο!» είπε με χιούμορ.

Εκείνη όμως, ζηλεύει τον σύντροφό της;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μου δίνει "τροφή" για ζήλια και αισθάνομαι πανευτυχής για αυτό γιατί δεν θέλω να κάνω τον αστυνόμο. Δεν μου άρεσε ποτέ αυτός ο ρόλος. Δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες γιατί όσο ψάχνεις βρίσκεις, είναι γνωστό αυτό. Οπότε επειδή δεν μου αρέσει να μπαίνουν ζιζάνια στο κεφάλι μου και έχεις έναν άνθρωπο που δεν σου δίνει το έναυσμα αυτό, είναι ευτυχία σε μια σχέση, πραγματικά!» ανέφερε.

«Μου έχει φύγει το τακούνι και έχει πάει στο κεφάλι ενός μουσικού. Δεν ήξερα τι να κάνω, με χιούμορ το έκανα να ξεχαστεί. Στη Λυρική Σκηνή » είπε περιγράφοντας ένα απρόοπτο που της έτυχε στην σκηνή.

