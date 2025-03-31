Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκάλυψε ότι η πρώτη της σχέση ήταν με γυναίκα (video)

Σε διάφορες αδιάκριτες ερωτήσεις, που της έστειλαν followers της στο Ιnstagram, απάντησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε νέο της βίντεο στο κανάλι της στο YouTube. Το μοντέλο δεν δίστασε να αποκαλύψει λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής που παρέμεναν άγνωστες μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα έκανε σχέση με γυναίκα απάντησε: «Η πρώτη μου σχέση ήταν με γυναίκα. Δεν ήμουν σίγουρη ότι είμαι κορίτσι. Ήμουν πολύ αγοροκόριτσο, μεγάλωνα με αγόρια, οπότε τα αγόρια που έκανα παρέα δεν μπορούσα να τα δω ερωτικά. Έτσι, ξεκίνησε η σχέση μου με την Τζένη, που ήμασταν συμμαθήτριες. Δεν ήταν κάτι ερωτικό, φιλιόμασταν, ήμασταν αγκαλιά, κοιμόμασταν μαζί, θέλαμε να καπνίζουμε. Τέτοιες βλακείες…».

Παράλληλα, η influencer μίλησε για τη στιγμή που οι προτιμήσεις της ξεκίνησαν να αλλάζουν: «Στα 16 άρχισαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μέχρι τότε ήμουν με κορίτσια. Και μετέπειτα, είχα κάνει μια σχέση στα 23 μου πάλι με Ρωσίδα, μια πανέμορφη γυναίκα. Είχαμε κάνει σχέση. Όσο για το σήμερα, είμαι σίγουρη για το τι μου αρέσει. Μου αρέσουν οι άντρες και τις γυναίκες μου αρέσει μόνο να τις θαυμάζω».



Πηγή: skai.gr

