Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αυτή την εβδομάδα ταξιδεύει στη Μακεδονία και η πρώτη στάση σήμερα, Δευτέρα 31 Μαρτίου στις 14.45, είναι τα Γρεβενά. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την πόλη που αποτελεί αγαπημένο ορεινό προορισμό στην Ελλάδα. Τα κατάφυτα δάση που την περιβάλλουν, τα γραφικά χωριά, τα τρεχούμενα νερά και οι πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που προσφέρει η περιοχή, κάνουν την πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει όλα τα όμορφα που δίνει ο τόπος αλλά και τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους.

Τα Γρεβενά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα μανιτάρια. Εξ ου και ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ελλάδας, που ενεργοποιείται για την ανάδειξη του είδους, οι πολλοί «κυνηγοί» μανιταριών, οι αγρότες που τα καλλιεργούν αλλά και εκείνοι που τα μαγειρεύουν.

Ένας νέος οικισμός φάντασμα παραμένει κενός από τους νέους κατοίκους του εδώ και χρόνια, εξαιτίας της αδυναμίας της πολιτείας να ολοκληρώσει μια μετεγκατάσταση από τρία χωριά των Γρεβενών, που ξεκίνησε προ πολλού. Τριάντα χρόνια μετά τον σεισμό του ’95, πολλές οικογένειες παραμένουν σε κοντέινερ.



Το ρεπορτάζ της εκπομπής στο Δημοτικό Στάδιο των Γρεβενών δείχνει ξεκάθαρα ότι ο αθλητικός αυτός χώρος φέρει μεν το όνομα του Μίλτου Τεντόγλου, όχι όμως και τη χάρη. Οι αθλητές προπονούνται χωρίς φωτισμό, με φθαρμένο ταρτάν και σημεία του σταδίου να πλημμυρίζουν κάθε τόσο.

Το κεχρί, ένα ιδιαίτερο προϊόν με πολλές ευεργετικές ιδιότητες, καλλιεργεί στη Δεσκάτη μια γυναίκα που έγινε αγρότισσα παρόλο που όπως μας λέει: «κάποτε δεν είχα… ούτε λάστιχο ποτίσματος στην αυλή μου».

Ένα συγκρότημα – έκπληξη που γεννήθηκε γύρω από μια γιορτή μανιταριών. Οι Manitarock, όπως είναι το όνομά τους, συνδέουν την παραδοσιακή μουσική με το ροκ με ένα πολύ… νόστιμο αποτέλεσμα.



«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

