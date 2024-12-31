«Viral» στο Tik Tok έχουν γίνει βίντεο που δείχνουν τον Νίκο Οικονομόπουλο να είναι θαμμένος κάτω από εκατοντάδες πανέρια λουλουδιών.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο ακούγεται μόνη η φωνή του, με τον τραγουδιστή να είναι κρυμμένος πίσω από τα πανέρια με τα γαρίφαλα, τα οποία έχουν σχηματίσει ένα βουνό!

Δεν είναι πάντως λίγες οι φορές που έχουμε δει παρόμοια σκηνικά στα μπουζούκια, ενώ ο ίδιος ο Οικονομόπουλος έχει έρθει αντιμέτωπος στο παρελθόν με πανέρι που έπεσε στο κεφάλι του με τον ίδιο, ωστόσο, να αντιδρά ψύχραιμα.

Πηγή: skai.gr

