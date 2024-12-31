«Viral» στο Tik Tok έχουν γίνει βίντεο που δείχνουν τον Νίκο Οικονομόπουλο να είναι θαμμένος κάτω από εκατοντάδες πανέρια λουλουδιών.
Όπως φαίνεται και στα βίντεο ακούγεται μόνη η φωνή του, με τον τραγουδιστή να είναι κρυμμένος πίσω από τα πανέρια με τα γαρίφαλα, τα οποία έχουν σχηματίσει ένα βουνό!
@zachdimos93 @oikonomopoulosfanclub @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos ♬ πρωτότυπος ήχος - dimosthenis_zachariadis
Δεν είναι πάντως λίγες οι φορές που έχουμε δει παρόμοια σκηνικά στα μπουζούκια, ενώ ο ίδιος ο Οικονομόπουλος έχει έρθει αντιμέτωπος στο παρελθόν με πανέρι που έπεσε στο κεφάλι του με τον ίδιο, ωστόσο, να αντιδρά ψύχραιμα.
@nikosoikonomopoulostv Μόνος στην κορυφή @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #nikosoikonomopoulos #oikonomopoulostv #nikosoikonomopoulostv #mpesfy #fyp #greektiktok #foryoupage #ekptotosaggelos #toviografiko #athens #fantasialive ♬ original sound - Nikos Oikonomopoulos TV
