Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νίκος Οικονομόπουλος: Οι θαυμαστές του τον «έλουσαν» με γαρίφαλα – Χάθηκε από τη σκηνή - Καταραμένη φτώχεια… (video)

Δεν είναι πάντως λίγες οι φορές που έχουμε δει παρόμοια σκηνικά στα μπουζούκια... 

Νίκος Οικονομόπουλος

«Viral» στο Tik Tok έχουν γίνει βίντεο που δείχνουν τον Νίκο Οικονομόπουλο να είναι θαμμένος κάτω από εκατοντάδες πανέρια λουλουδιών. 

Όπως φαίνεται και στα βίντεο ακούγεται μόνη η φωνή του, με τον τραγουδιστή να είναι κρυμμένος πίσω από τα πανέρια με τα γαρίφαλα, τα οποία έχουν σχηματίσει ένα βουνό! 

@zachdimos93 @oikonomopoulosfanclub @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos ♬ πρωτότυπος ήχος - dimosthenis_zachariadis

Δεν είναι πάντως λίγες οι φορές που έχουμε δει παρόμοια σκηνικά στα μπουζούκια, ενώ ο ίδιος ο Οικονομόπουλος έχει έρθει αντιμέτωπος στο παρελθόν με πανέρι που έπεσε στο κεφάλι του με τον ίδιο, ωστόσο, να αντιδρά ψύχραιμα.

@nikosoikonomopoulostv Μόνος στην κορυφή @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #nikosoikonomopoulos #oikonomopoulostv #nikosoikonomopoulostv #mpesfy #fyp #greektiktok #foryoupage #ekptotosaggelos #toviografiko #athens #fantasialive ♬ original sound - Nikos Oikonomopoulos TV
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Οικονομόπουλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark